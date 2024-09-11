Лучше, чем из магазина: рецепт самого вкусного яблочного сидра

Как приготовить ферментированный яблочный сидр? Известный украинский повар рассказал о самом вкусном рецепте.

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Рецепт яблочного сидра / Колаж: Главред, фото: pixabay

Конец лета - сезон яблок. Часто у хозяек такой богатый урожай, что они не знают, что делать с яблоками. Кто-то делает сок, кто-то - варенье. Но отличным вариантом станет и яблочный сидр. Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, как сделать настоящий и очень вкусный ферментированный сидр из яблок.

Рецепт яблочного сидра

Для того, чтобы приготовить 1,5 л яблочного ферментированного сидра, вам понадобится:

2 кг яблок,

3 г прессованных дрожжей,

2 ст. л. сахара.

Сначала нужно вымыть яблоки и нарезать их произвольными кусочками. После этого следует пропустить яблоки через соковыжималку. Полученный сок нужно перелить в банку и долить немного воды, если он получился загустым. У вас должно получиться 1,5 л сока.

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После этого в банку нужно добавить 2 ст. л. жмыха и перемешать. 3 г прессованных дрожжей следует раскрошить руками и добавить в банку с соком. Туда же нужно добавить 2 ст. л. сахара.

Банку нужно накрыть марлей и поставить в темное помещение на 1 день для активного брожения. На следующий день банку необходимо накрыть резиновой перчаткой, хорошо закрепив ее на банке ниткой, чтобы ее не сорвало. В любом пальце резиновой перчатки следует сделать небольшое отверстие с помощью иглы, чтобы лишний воздух имел возможность выйти при брожении. Банку нужно оставить на 2-3 дня, пока перчатка не поднимется и потом не сдуется и не упадет. После этого банку следует убрать в темное место на 1,5 недели.

Через месяц жидкость нужно процедить и удалить лишние кусочки жмыха. Готовый процеженный сидр переливаете в чистую банку. Его можно уже пить. Лучше употреблять охлажденным.

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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