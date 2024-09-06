Божественно: бомбический рецепт бендериков - сразу готовьте двойную порцию

Налистники с начинкой из мяса треугольной формы часто называют бендерики и это замечательное блюдо, которое может прекрасно дополнить первые блюда. Также бендерики часто готовят на завтраки, а можно их и вовсе заморозить, и всегда иметь домашние полуфабрикаты под рукой.
Бендерики с курицей (налистники) - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 3 шт.
- Молоко 180 г
- Мука – 125 г
- Соль, сахар
- Масло растительное
- Кипяток – 180 г
- Фарш куриный– 300 г
- Лук – 0,5 шт.
- Сухой чеснок, соль, перец
Для блинчиков смешайте молоко, два яйца, соль, сахар и муку, все перемешайте до однородной массы.
Затем влейте кипяток и 15 граммов растительного масла, перемешайте.
Обжарьте блинчики на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом.
Для начинки в любой фарш натрите лук, добавьте специи по вкусу и соль, перемешайте.
Каждый блинчик разрежьте пополам и сверните треугольниками.
Взбейте яйцо з тремя столовыми ложками молока, каждый бендерик обмакните в смесь и обжарьте на растительном масле с обеих сторон.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить бендерики:
Кто такая valya__saenko?
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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