Божественно: бомбический рецепт бендериков - сразу готовьте двойную порцию

Идеальный рецепт приготовления вкуснейших бендериков.

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Налистники с фаршем - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Налистники с начинкой из мяса треугольной формы часто называют бендерики и это замечательное блюдо, которое может прекрасно дополнить первые блюда. Также бендерики часто готовят на завтраки, а можно их и вовсе заморозить, и всегда иметь домашние полуфабрикаты под рукой.

Бендерики с курицей (налистники) - рецепт

Ингредиенты:

Яйца 3 шт.

Молоко 180 г

Мука – 125 г

Соль, сахар

Масло растительное

Кипяток – 180 г

Фарш куриный– 300 г

Лук – 0,5 шт.

Сухой чеснок, соль, перец

Для блинчиков смешайте молоко, два яйца, соль, сахар и муку, все перемешайте до однородной массы.

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Затем влейте кипяток и 15 граммов растительного масла, перемешайте.

Обжарьте блинчики на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом.

Для начинки в любой фарш натрите лук, добавьте специи по вкусу и соль, перемешайте.

Каждый блинчик разрежьте пополам и сверните треугольниками.

Взбейте яйцо з тремя столовыми ложками молока, каждый бендерик обмакните в смесь и обжарьте на растительном масле с обеих сторон.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить бендерики:

Кто такая valya__saenko? valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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