Назван самый полезный в мире ужин: невероятный рецепт

Какие блюда лучше всего выбирать на ужин, чтобы не навредить организму.
Последний прием пищи за день влияет на то, как человек ночью будет спать. Например, исследования показали, что еда с высоким содержанием углеводов может отрицательно сказаться на полноценном ночном отдыхе. Эксперты объяснили, какие блюда лучше всего выбирать на ужин, чтобы не навредить организму.
По словам специалистов, продукты, обогащенные жирами омега-3 и витамином D, помогают обеспечить здоровый сон. Кроме того, такой сочетание полезных веществ увеличивают уровень гормона радости серотонина, который также контролирует циклы сна и бодрствования в организме, сообщает Express.
Идеальным блюдом на ужин является рыба, так как в ней содержится большое количество и омега-3 и витамина D. Согласно исследованиям, люди, которые ели за несколько часов до сна рыбу, засыпали на 10 минут быстрее и их сон был крепче, чем у тех, кто выбирал на ужин курицу, говядину или свинину.
Главред расскажет самый вкусный и полезный рецепт рыбы на ужин.
Рыба по-французски на ужин - рецепт
Вам понадобится:
- Филе рыбы — 500 г (у нас судак)
- Помидор — 1 шт
- Натуральный йогурт — 1 ст. л.
- Сыр нежирный — 75 г
- Соль, перец — по вкусу
Рыбу нарезать небольшими кусочками. Посолить, поперчить, оставить на 15-20 минут. Выложить в форму.
Следующим слоем идут нарезанные кружочками помидоры. Далее смазываем йогуртом.Натираем на мелкой терке сыр.
Выкладываем последним слоем.
Отправляем в духовку на 30-40 минут. Наше блюдо готово.