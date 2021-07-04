Назван самый полезный в мире ужин: невероятный рецепт

Вкусная рыба на ужин / pixabay

Последний прием пищи за день влияет на то, как человек ночью будет спать. Например, исследования показали, что еда с высоким содержанием углеводов может отрицательно сказаться на полноценном ночном отдыхе. Эксперты объяснили, какие блюда лучше всего выбирать на ужин, чтобы не навредить организму.

По словам специалистов, продукты, обогащенные жирами омега-3 и витамином D, помогают обеспечить здоровый сон. Кроме того, такой сочетание полезных веществ увеличивают уровень гормона радости серотонина, который также контролирует циклы сна и бодрствования в организме, сообщает Express.

Идеальным блюдом на ужин является рыба, так как в ней содержится большое количество и омега-3 и витамина D. Согласно исследованиям, люди, которые ели за несколько часов до сна рыбу, засыпали на 10 минут быстрее и их сон был крепче, чем у тех, кто выбирал на ужин курицу, говядину или свинину.

Главред расскажет самый вкусный и полезный рецепт рыбы на ужин.

Рыба по-французски на ужин - рецепт

Вам понадобится:

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Филе рыбы — 500 г (у нас судак)

Помидор — 1 шт

Натуральный йогурт — 1 ст. л.

Сыр нежирный — 75 г

Соль, перец — по вкусу

Рыбу нарезать небольшими кусочками. Посолить, поперчить, оставить на 15-20 минут. Выложить в форму.

Следующим слоем идут нарезанные кружочками помидоры. Далее смазываем йогуртом.Натираем на мелкой терке сыр.

Выкладываем последним слоем.

Отправляем в духовку на 30-40 минут. Наше блюдо готово.