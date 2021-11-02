Названа самая вкусная и полезная закуска: готовим сырные шарики за 10 минут

Сырные шарики рецепт / ua.depositphotos.com

Приближается пора новогодних праздников, а времени на составление меню у любой хозяйки всегда мало. Мы решили вам рассказать рецепт очень вкусной закуски.

Сырные шарики любят все и взрослые, и дети. Рецепт очень простой в приготовлении и займет у вас максимум 10 минут времени.

Главред расскажет рецепт идеальных и полезных сырных шариков.

Сырные шарики - рецепт

Вам понадобится:

Твердый сыр - 300 г

Чеснок - 1 зубчик

Майонез или сметана - 2-3 ст.л.

Кокосовая стружка - 1/3 стакана

Соль, паприка - по вкусу

Сыр берем твердых сортов и хорошо натираем на мелкой терке. Нарезаем мелко укроп и все перемешиваем.

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Далее на мелкой терке натираем чеснок и добавляем к сыру. Майонез или сметану отправляем к нашей смеси и солим по вкусу.

Столовой ложкой аккуратно берем сыр и формируем шарик. Обваливаем в кокосовой стружке и подаем к столу.

Если вы готовите сырные шарики для детей, тогда чеснок и паприку лучше не использовать.

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