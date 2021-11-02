Названа самая вкусная и полезная закуска: готовим сырные шарики за 10 минут

Оригинальная праздничная закуска станет вашим универсальным блюдом.
Приближается пора новогодних праздников, а времени на составление меню у любой хозяйки всегда мало. Мы решили вам рассказать рецепт очень вкусной закуски.
Сырные шарики любят все и взрослые, и дети. Рецепт очень простой в приготовлении и займет у вас максимум 10 минут времени.
Главред расскажет рецепт идеальных и полезных сырных шариков.
Сырные шарики - рецепт
Вам понадобится:
- Твердый сыр - 300 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Майонез или сметана - 2-3 ст.л.
- Кокосовая стружка - 1/3 стакана
- Соль, паприка - по вкусу
Сыр берем твердых сортов и хорошо натираем на мелкой терке. Нарезаем мелко укроп и все перемешиваем.
Далее на мелкой терке натираем чеснок и добавляем к сыру. Майонез или сметану отправляем к нашей смеси и солим по вкусу.
Столовой ложкой аккуратно берем сыр и формируем шарик. Обваливаем в кокосовой стружке и подаем к столу.
Если вы готовите сырные шарики для детей, тогда чеснок и паприку лучше не использовать.
Читайте также:
- Самая вкусная закуска: вкуснейшие рулетики из ветчины за 7 минут
- Самая вкусная закуска из багета за 10 минут: восхитительный рецепт
- Самая вкусная закуска на новогодний стол 2022: невероятный рецепт Рафаэлло из крабовых палочек