Необыкновенное и самое вкусное печенье за 15 минут: простой рецепт, который получится у всех

Простой рецепт печенья / pixabay

Если решили побаловать свою семью вкусными и необычными сладостями, тогда предлагаем вам очень простой рецепт рассыпчатого печенья.

Хрустящая корочка и сладкая начинка будет идеальной на вашем столе.

Такое печенье полюбят все и будут просить приготовить еще.

Вам понадобится всего несколько ингредиентов и немного вашего времени.

Домашнее печенье - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 200 гр

Масло сливочное - 1 пачка

Яйцо - 1 шт

Сахар - 100 гр

Соль

Ванильный сахар - 1 пачка

Сахарная пудра

Сливочное масло нужно достать из холодильника на ночь, чтобы оно успело размягчится.

В кухонный комбайн или большую миску выложить масло и добавить немного соли.

Взбить масло 5 минут.

Далее добавляем сахар и ванильный сахар, взбиваем еще пару минут, до полного растворения.

Яйцо вымыть и отделить белок от желтка.

Влить белок в наше тесто на печенье и продолжать взбивать.

Просеиваем муку несколько раз и замешиваем тесто.

Тесто на песочное печенье переложить в мешок для кондитеров и аккуратно формируем печенье на противень с пергаментной бумагой.

Разогреть духовку до 180 градусов, отправить печенье на 15 минут.

Как только корочка станет золотистой, достаем печенье, даем ему остыть и посыпаем сахарной пудрой.

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