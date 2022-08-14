Необыкновенное и самое вкусное печенье за 15 минут: простой рецепт, который получится у всех

Превосходное простое печенье, которое готовить очень быстро.
Если решили побаловать свою семью вкусными и необычными сладостями, тогда предлагаем вам очень простой рецепт рассыпчатого печенья.
Хрустящая корочка и сладкая начинка будет идеальной на вашем столе.
Такое печенье полюбят все и будут просить приготовить еще.
Вам понадобится всего несколько ингредиентов и немного вашего времени.
Домашнее печенье - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 200 гр
- Масло сливочное - 1 пачка
- Яйцо - 1 шт
- Сахар - 100 гр
- Соль
- Ванильный сахар - 1 пачка
- Сахарная пудра
Сливочное масло нужно достать из холодильника на ночь, чтобы оно успело размягчится.
В кухонный комбайн или большую миску выложить масло и добавить немного соли.
Взбить масло 5 минут.
Далее добавляем сахар и ванильный сахар, взбиваем еще пару минут, до полного растворения.
Яйцо вымыть и отделить белок от желтка.
Влить белок в наше тесто на печенье и продолжать взбивать.
Просеиваем муку несколько раз и замешиваем тесто.
Тесто на песочное печенье переложить в мешок для кондитеров и аккуратно формируем печенье на противень с пергаментной бумагой.
Разогреть духовку до 180 градусов, отправить печенье на 15 минут.
Как только корочка станет золотистой, достаем печенье, даем ему остыть и посыпаем сахарной пудрой.
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