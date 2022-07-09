Невероятно вкусное варенье на зиму из 3 самых полезных ягод лета: быстрый рецепт

Готовим невероятно полезное варенье на зиму с уникальным свойством.
Июль - время полезных заготовок на зиму. Каждая хозяйка мечтает, чтобы зимой близкие были здоровы и впрок готовят полезные закрутки.
Сегодня вам расскажем уникальный рецепт варенья на зиму из 3 самых полезных ягод лета - малины, шелковицы и ежевики.
Эти ягоды обладают уникальным противовоспалительным свойством, которое хорошо может справиться с любой простудой.
Варенье на зиму из шелковицы и малины - рецепт
Вам понадобится:
- Малина - 200 гр
- Ежевика - 150 гр
- Шелковица 250 гр
- Сахар - 1 кг
Малину перебрать от листочков. Желательно выбирать малину для варенья красную и сочную.
Шелковицу и ежевику нужно промыть и высушить.
В большую кастрюлю, не эмалированную, переложить все ягоды на варенье. В кастрюлю налить 400 мл воды и всыпать весь сахар. Подождать пока весь не растворится.
Остудить и залить ягоды сладким сиропом. Поставить на огонь и прокипятить варенье 5 минут.
Дать варенью остынуть и второй раз проварить 10 минут.
В чистые банки разлить варенье и закатать.
Хранить варенье на зиму из малины, шелковицы и ежевики в прохладном месте.
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