Невозможно вкусные маринованные грибы: удивительно простой рецепт

Маринованные грибы рецепт на зиму / ua.depositphotos.com

Грибы - вкусная и полезная закуска для многих. Чтобы порадовать себя и свою семью, предлагаем вам узнать простой рецепт маринованных грибов на зиму.

Уверенны, после приготовления таких грибов, магазинные вы больше есть не будете.

По такому рецепту грибы готовили еще наши бабушки. Попробуйте и восхитите всех вкусной закуской.

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Маринованные грибы - рецепт

Вам понадобится:

Грибы шампиньоны - 1,2 кг

Чеснок - 2 зубчика

Вода - 160 мл

Уксус - 120 мл

Лавровый лист

Соль - 1,5 столовые ложки

Перец горошком

Сахар - 3 чайные ложки

Грибы выбираем максимально маленькими, или разрезать грибочки на несколько частей.

В кастрюлю налить воду и уксус.

К маринаду обязательно добавляем соль. Далее сахар, лавровый лист и перец.

Рассол для грибов на зиму должен закипеть.

Добавить грибы в кастрюлю к маринаду и дать закипеть рассолу, но уже с грибами.

Кастрюлю с маринадом и грибами закрыть крышкой и поварится грибам минут 7 на мелком огне.

Грибы нужно помешивать пару раз во время приготовления.

В небольшую банку отправить готовые грибы, залить рассолом и дать остыть.

Закрыть банки и поставить в холодильник.

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