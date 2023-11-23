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Очень легкая закуска за 3 минуты: рецепт на Новый год 2024, который восхитит всех

Мария Тупик
23 ноября 2023, 13:41
Закуска на Новый год 2024, рецепт который готовить всего 3 минуты и варить ничего не нужно.
Время приготоления Время приготовления: 3 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 3 минут
Порции Порции 12-14 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Простая закуска на Новый год 2024 рецепт
Простая закуска на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото pixabay, goodfon

Готовим легкие и самые быстрые рецепты на Новый год 2024, которые помогут сделать ваш праздник невероятно вкусным.

Покровитель 2024 года Дракон оценить новогодний стол с закусками с рыбой.

Такая закуска готовится очень легко, всего 3 минуты вашего времени понадобится для приготовления.

видео дня

Закуска на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

  • Огурцы - 2 шт
  • Малосольный лосось - 200 гр
  • Оливки или маслины - 12 шт
  • Сливочный сыр (Филадельфия) - 50 гр

Огурцы выбирайте длинные, чтобы получилась закуска из 2 огурцов.

Если купили огурцы небольшого размера, тогда стоит увеличить количество огурцов.

Закуска с красной рыбой рецепт
Закуска с красной рыбой рецепт / скриншот с видео t.me/tak_smachno

Огурцы помыть, разрезать пополам. Чайной ложкой очистить огурцы от серединки.

В серединку огурцов сделать начинку из сливочного сыра.

Как быстро приготовить закуску на Новый год рецепт
Как быстро приготовить закуску на Новый год рецепт / скриншот с видео t.me/tak_smachno

Нарезать каждую половинку огурцов на 4 части.

Закуска на Новый год 2024 рецепт с огурцами
Закуска на Новый год 2024 рецепт с огурцами / скриншот с видео t.me/tak_smachno

Красную рыбу порезать на тоненькие кусочки.

На каждый огурчик положить 1-2 кусочка красной рыбы.

Украсить оливками или маслинами и обязательно закрепить закуску шпажками.

Быстрая закуска на Новый год 2024 рецепт
Быстрая закуска на Новый год 2024 рецепт / скриншот с видео t.me/tak_smachno

Такая закуска очень быстрая, но настолько вкусная, что гости будут просить приготовить еще.

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