Очень легкая закуска за 3 минуты: рецепт на Новый год 2024, который восхитит всех

Готовим легкие и самые быстрые рецепты на Новый год 2024, которые помогут сделать ваш праздник невероятно вкусным.
Покровитель 2024 года Дракон оценить новогодний стол с закусками с рыбой.
Такая закуска готовится очень легко, всего 3 минуты вашего времени понадобится для приготовления.
Закуска на Новый год 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы - 2 шт
- Малосольный лосось - 200 гр
- Оливки или маслины - 12 шт
- Сливочный сыр (Филадельфия) - 50 гр
Огурцы выбирайте длинные, чтобы получилась закуска из 2 огурцов.
Если купили огурцы небольшого размера, тогда стоит увеличить количество огурцов.
Огурцы помыть, разрезать пополам. Чайной ложкой очистить огурцы от серединки.
В серединку огурцов сделать начинку из сливочного сыра.
Нарезать каждую половинку огурцов на 4 части.
Красную рыбу порезать на тоненькие кусочки.
На каждый огурчик положить 1-2 кусочка красной рыбы.
Украсить оливками или маслинами и обязательно закрепить закуску шпажками.
Такая закуска очень быстрая, но настолько вкусная, что гости будут просить приготовить еще.
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