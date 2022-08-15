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Ошеломляющий бисквитный рулет с вареньем: простой рецепт на каждый день

15 августа 2022, 15:32

Всего пару минут вашего времени и вдохновения и превосходный бисквитный рулет с повидлом готов.

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Вкусный рулет с повидлом рецепт / goodfon.ru

Совсем скоро и осень наступила. Время домашних посиделок с близкими. Предлагаем вам узнать очень простой рецепт бисквитного рулета с повидлом, который восхитит всех.

Бисквитный рулет настолько прост, что его смогут приготовить даже детки.

Варенье для рулета можно использовать любое. Яблочное, вишневое, клубничное. Всего пару минут вашего времени и вдохновения.

Рулет с вареньем - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 150 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Сахар - 150 гр
  • Сахарная пудра
  • Кипяченая вода - 50 мл
  • Масло растительное
  • Ванилин - 1 пакетик
  • Варенье или повидло - 1 банка

Белки отделить от желтка. Добавить сахар и белки, взбить кухонным комбайном 5 минут. Должна получится белая и густая пена.

Продолжая взбивать добавляем муку, сахарную пудру и желтки.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Противен застелить пергаментной бумагой, смазать растительным маслом и вылить тесто на рулет.

Аккуратно скрутить рулет вместе с пергаментной бумагой и выпекать 40 минут.

Достаем рулет из духовки, даем остынуть и разворачиваем.

Открыть варенье и обильно смазать рулет.

Аккуратно скрутить бисквитный рулет и посыпать сахарной пудрой.

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