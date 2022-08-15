Ошеломляющий бисквитный рулет с вареньем: простой рецепт на каждый день

Всего пару минут вашего времени и вдохновения и превосходный бисквитный рулет с повидлом готов.
Совсем скоро и осень наступила. Время домашних посиделок с близкими. Предлагаем вам узнать очень простой рецепт бисквитного рулета с повидлом, который восхитит всех.
Бисквитный рулет настолько прост, что его смогут приготовить даже детки.
Варенье для рулета можно использовать любое. Яблочное, вишневое, клубничное. Всего пару минут вашего времени и вдохновения.
Рулет с вареньем - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 150 гр
- Яйца - 2 шт
- Сахар - 150 гр
- Сахарная пудра
- Кипяченая вода - 50 мл
- Масло растительное
- Ванилин - 1 пакетик
- Варенье или повидло - 1 банка
Белки отделить от желтка. Добавить сахар и белки, взбить кухонным комбайном 5 минут. Должна получится белая и густая пена.
Продолжая взбивать добавляем муку, сахарную пудру и желтки.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Противен застелить пергаментной бумагой, смазать растительным маслом и вылить тесто на рулет.
Аккуратно скрутить рулет вместе с пергаментной бумагой и выпекать 40 минут.
Достаем рулет из духовки, даем остынуть и разворачиваем.
Открыть варенье и обильно смазать рулет.
Аккуратно скрутить бисквитный рулет и посыпать сахарной пудрой.
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