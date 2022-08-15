Ошеломляющий бисквитный рулет с вареньем: простой рецепт на каждый день

Вкусный рулет с повидлом рецепт / goodfon.ru

Совсем скоро и осень наступила. Время домашних посиделок с близкими. Предлагаем вам узнать очень простой рецепт бисквитного рулета с повидлом, который восхитит всех.

Бисквитный рулет настолько прост, что его смогут приготовить даже детки.

Варенье для рулета можно использовать любое. Яблочное, вишневое, клубничное. Всего пару минут вашего времени и вдохновения.

Рулет с вареньем - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 150 гр

Яйца - 2 шт

Сахар - 150 гр

Сахарная пудра

Кипяченая вода - 50 мл

Масло растительное

Ванилин - 1 пакетик

Варенье или повидло - 1 банка

Белки отделить от желтка. Добавить сахар и белки, взбить кухонным комбайном 5 минут. Должна получится белая и густая пена.

Продолжая взбивать добавляем муку, сахарную пудру и желтки.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Противен застелить пергаментной бумагой, смазать растительным маслом и вылить тесто на рулет.

Аккуратно скрутить рулет вместе с пергаментной бумагой и выпекать 40 минут.

Достаем рулет из духовки, даем остынуть и разворачиваем.

Открыть варенье и обильно смазать рулет.

Аккуратно скрутить бисквитный рулет и посыпать сахарной пудрой.

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