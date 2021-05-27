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Панна котта с клубникой: рецепт самого популярного итальянского десерта

27 мая 2021, 16:12

Этот нежнейший десерт оценят все, а готовить его очень просто.

Панна котта
Панна котта с клубникой / goodfon.ru

Панна котта - это самый известный итальянский десерт из сливок, сахара и желатина. В переводе с итальянского панна котта означает - вареные сливки.

Этот десерт, благодаря жирным сливкам, получается очень нежный и сливочный. Панна котта буквально тает во рту, а клубничный соус отлично подчеркивает нежный вкус сливок.

Главред расскажет самый простой рецепт итальянской Панна котты с клубникой.

Панна котта - пошаговый рецепт

Вам понадобится

  • 400 мл сливок 33%-38%
  • 100 мл молока
  • 100 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара (10 г)
  • 1 пакетик желатина (10 г)

Соус для панна котты

  • 200 г клубники (свежей или замороженной)
  • 4 ст.л. сахара

Желатин залить 5 ст. л. воды, оставить на 10 минут (или на время указанное на упаковке).

Сливки и молоко довести до кипения, но не кипятить. Выключить огонь, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.

Добавить желатин и хорошо перемешать до полного растворения желатина.

Остудить смесь до теплого состояния, затем перемешать. Разлить по порционным бокалам или стаканам, но не до верха. Поставить в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.

Сделать соус – размороженную клубнику или уже свежую сезонную измельчить в блендере вместе с сахаром (пару ягод оставьте для украшения). Если клубника кислая, добавьте больше сахара.

Налить соус поверх сливок, выложить по половинке клубники. Яркая и нежная панна котта готова.

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