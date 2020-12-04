Полезные тарталетки на десерт – простой рецепт

Десерт, который принесет пользу, готовится не с сахаром, а с сиропом.
На десерт можно быстро приготовить полезные тарталетки с начинкой, в состав которых не входит сахар.
Вместо сахара в десерт нужно добавить сироп агавы или кленовый сироп, поделилась в Instagram диетолог Светлана Фус.
Эксперт добавила, что такой десерт готовится в духовке около 20 минут.
Как приготовить полезные тарталетки – рецепт
Ингредиенты для приготовления тарталеток:
- 100 г овсяных хлопьев;
- 30 г цельнозерновой мука;
- 25 г кокосового масла;
- Сироп – по вкусу;
- Щепотка соли;
- Щепотка корицы;
Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления начинки:
- 1 баночка греческого йогурта;
- Фрукты или ягоды по вкусу.
Как готовится десерт без сахара – пошаговые рекомендации
Овсяные хлопья измельчите в блендере, но не в пыль. Подготовленные хлопья пересыпьте в миску, добавьте муку, сироп, растопленное кокосовое масло, соль и корицу, и замесите тесто.
Возьмите формы для выпекания тарталеток, уложите в них тесто, прижмите его к краям и сформируйте основу для десерта.
Разогрейте духовку до 160 и выпекайте полезный десерт на протяжении 15-20 минут.
Начинку в тарталетки нужно уложить после того, как они полностью остынут. Положите в каждую тарталетку немного йогурта и фрукты или ягоды, которые вам по вкусу.