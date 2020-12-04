Полезные тарталетки на десерт – простой рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 35 минут Калорийность Калорийность ‎270 ккал Кухня Кухня Европейская

Дома можно приготовить полезный десерт с фруктами или ягодами / Скриншот с instagram.com/dietolog.fus

На десерт можно быстро приготовить полезные тарталетки с начинкой, в состав которых не входит сахар.

Вместо сахара в десерт нужно добавить сироп агавы или кленовый сироп, поделилась в Instagram диетолог Светлана Фус.

Эксперт добавила, что такой десерт готовится в духовке около 20 минут.

Как приготовить полезные тарталетки – рецепт

Ингредиенты для приготовления тарталеток:

100 г овсяных хлопьев;

30 г цельнозерновой мука;

25 г кокосового масла;

Сироп – по вкусу;

Щепотка соли;

Щепотка корицы;

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления начинки:

1 баночка греческого йогурта;

Фрукты или ягоды по вкусу.

Как готовится десерт без сахара – пошаговые рекомендации

Овсяные хлопья измельчите в блендере, но не в пыль. Подготовленные хлопья пересыпьте в миску, добавьте муку, сироп, растопленное кокосовое масло, соль и корицу, и замесите тесто.

Возьмите формы для выпекания тарталеток, уложите в них тесто, прижмите его к краям и сформируйте основу для десерта.

Разогрейте духовку до 160 и выпекайте полезный десерт на протяжении 15-20 минут.

Начинку в тарталетки нужно уложить после того, как они полностью остынут. Положите в каждую тарталетку немного йогурта и фрукты или ягоды, которые вам по вкусу.