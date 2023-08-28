Попробуйте такую вкуснятину: безупречный и самый нежный рецепт котлет без мяса

Если у вас есть крабовые палочки, тогда такой рецепт для вас. Универсальные котлеты из крабовых палочек с сыром и нежнейшей начинкой.
Такие котлеты готовить очень быстро. Вкусными они получаются благодаря сыру и нежнейшим крабовым палочкам.
Крабовые котлеты с сыром - рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки - 300 г
- Твердый сыр - 200 г
- Яйца - 1 шт
- Сметана 20% - 2 ст. л
- Мука - 4 ст. л
- Чеснок - по вкусу
- Растительное масло
- Панировочные сухари
- Соль - по вкусу
Крабовые палочки почистить, натереть на крупной терке или измельчить в блендере.
На терке натереть твердый сыр и переложить к крабовым палочкам.
В крабовое тесто для котлет добавить сметану, яйца, чеснок по вкусу, соль. Хорошо перемешать и добавить муку.
Крабовые котлеты обязательно формируйте мокрыми руками, чтобы тесто не приставало.
Из данного количества ингредиентов получается 9-10 крабовых котлет.
1 яйцо взбить с солью. Опускаем котлеты в кляр, далее в панировочные сухари и обжариваем на хорошо разогретой сковороде с маслом.
Обжариваем крабовые котлеты до золотистой корочки с двух сторон под крышкой.
Переложить на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло ушло.
Подавать котлеты с салатом или кус-кус.
Смотрите видео, как готовить вкусные котлеты из крабовых палочек:
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