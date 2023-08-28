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Попробуйте такую вкуснятину: безупречный и самый нежный рецепт котлет без мяса

Мария Тупик
28 августа 2023, 17:36 обновлено 28 августа, 17:36
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Самые вкусные котлеты без мяса. Рецепт невероятно вкусных котлет из крабовых палочек.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Порции Порции 10 порции
Калорийность Калорийность 15 ккал
Кухня Кухня Интернациональная
Котлеты из крабовых палочек и сыра рецепт
Котлеты из крабовых палочек и сыра рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншо с видео

Если у вас есть крабовые палочки, тогда такой рецепт для вас. Универсальные котлеты из крабовых палочек с сыром и нежнейшей начинкой.

Такие котлеты готовить очень быстро. Вкусными они получаются благодаря сыру и нежнейшим крабовым палочкам.

Крабовые котлеты с сыром - рецепт

Вам понадобится:

  • Крабовые палочки - 300 г
  • Твердый сыр - 200 г
  • Яйца - 1 шт
  • Сметана 20% - 2 ст. л
  • Мука - 4 ст. л
  • Чеснок - по вкусу
  • Растительное масло
  • Панировочные сухари
  • Соль - по вкусу

Крабовые палочки почистить, натереть на крупной терке или измельчить в блендере.

На терке натереть твердый сыр и переложить к крабовым палочкам.

В крабовое тесто для котлет добавить сметану, яйца, чеснок по вкусу, соль. Хорошо перемешать и добавить муку.

Крабовые котлеты обязательно формируйте мокрыми руками, чтобы тесто не приставало.

Из данного количества ингредиентов получается 9-10 крабовых котлет.

1 яйцо взбить с солью. Опускаем котлеты в кляр, далее в панировочные сухари и обжариваем на хорошо разогретой сковороде с маслом.

Обжариваем крабовые котлеты до золотистой корочки с двух сторон под крышкой.

Переложить на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло ушло.

Подавать котлеты с салатом или кус-кус.

Смотрите видео, как готовить вкусные котлеты из крабовых палочек:

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крабовые палочки котлеты
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