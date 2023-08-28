Попробуйте такую вкуснятину: безупречный и самый нежный рецепт котлет без мяса

Самые вкусные котлеты без мяса. Рецепт невероятно вкусных котлет из крабовых палочек.

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Котлеты из крабовых палочек и сыра рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншо с видео

Если у вас есть крабовые палочки, тогда такой рецепт для вас. Универсальные котлеты из крабовых палочек с сыром и нежнейшей начинкой.

Такие котлеты готовить очень быстро. Вкусными они получаются благодаря сыру и нежнейшим крабовым палочкам.

Крабовые котлеты с сыром - рецепт

Вам понадобится:

Крабовые палочки - 300 г

Твердый сыр - 200 г

Яйца - 1 шт

Сметана 20% - 2 ст. л

Мука - 4 ст. л

Чеснок - по вкусу

Растительное масло

Панировочные сухари

Соль - по вкусу

Крабовые палочки почистить, натереть на крупной терке или измельчить в блендере.

На терке натереть твердый сыр и переложить к крабовым палочкам.

В крабовое тесто для котлет добавить сметану, яйца, чеснок по вкусу, соль. Хорошо перемешать и добавить муку.

Крабовые котлеты обязательно формируйте мокрыми руками, чтобы тесто не приставало.

Из данного количества ингредиентов получается 9-10 крабовых котлет.

1 яйцо взбить с солью. Опускаем котлеты в кляр, далее в панировочные сухари и обжариваем на хорошо разогретой сковороде с маслом.

Обжариваем крабовые котлеты до золотистой корочки с двух сторон под крышкой.

Переложить на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло ушло.

Подавать котлеты с салатом или кус-кус.

Смотрите видео, как готовить вкусные котлеты из крабовых палочек:

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