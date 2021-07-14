Самое полезное киевское сухое варенье: легендарный рецепт

Сухое варенье по-киевски рецепт / огород.сайт

Сухое варенье – это гордость старославянской кухни. Родина сухого варения - Киев.

Сухое варенье – это фрукты, предварительно несколько раз выдержанные в сиропе, а затем подвергшиеся сушке. И от того, сколько будет продолжаться процесс сушки и зависит в немалой степени вкус варенья.

К примеру, вишня, подвяленная и чуть-чуть не досушенная, имеет тягучую консистенцию, напоминающую мармелад. Отличный десерт к чаю.

Сухое варенье сохраняет все полезные вещества свежих фруктов, в отличие от обычного варенья имеет меньшее количество сахара в составе, а еще этот десерт просто обожают дети, пишет smak.ua.

Для приготовления варенья подойдут любые фрукты: яблоки, груши, клубника, слива, айва и т.д. Только перед приготовлением фрукты следует нарезать кусочками.

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Рецепт сухого варенья из клубники

Вам понадобиться:

Плотные спелые ягоды клубники - 1 кг

Сахарный песок – 1 кг

Вода – 0,5 л

Сахарная пудра - 90 г

Тщательно перебираем ягоды клубники, убирая мятые и порченые. Выкладываем ягоды в дуршлаг и промываем под проточной водой.

Очищаем ягоды клубники от хвостиков. Для сиропа в широкую емкость наливаем воду, высыпаем сахар. Все хорошо перемешиваем. Сироп ставим на медленный огонь. Провариваем до полного растворения сахара, постоянно помешивая ложкой или лопаточкой.

Аккуратно выкладываем клубнику. Все ягоды должны быть погружены в сироп. На медленном огне провариваем наше варенье в течение 30 минут. Откидываем ягоды на дуршлаг и оставляем на сутки. За это время сироп должен хорошо стечь.

На следующий день выкладываем ягоды не очень близко друг к другу в керамическую формочку.

Отправляем форму в разогретую до 50 градусов духовку на верхнюю полочку. В духовом шкафу ягоды должны провести около трех часов.

Затем клубнику следует остудить и обвалять в сахарной пудре или сахаре. Хранить такие ягоды лучше в стеклянной банке или герметичном судке