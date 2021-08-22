Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня

Сочетание кислых зеленых яблок с приторно-сладким ревенем делает варенье не только полезным, но и вкусным.
Ревень - это невероятный кладезь полезных для организма веществ. В черешках ревеня содержится 93% воды и 3,2% клетчатки.
В составе ревеня имеется множество биологически активных веществ: витамины (А, С, группы В, К, РР); органические кислоты щавелевая, янтарная, фолиевая; яблочная, хризофановая, лимонная), кальций, селен, цинк, калий, магний, железо, фосфор.
А еще ревень часто применяют в кулинарии и делают из него вкусное варенье и заготовки на зиму.
Главред расскажет рецепт старинного и очень вкусного варенья из ревеня на зиму.
Варенье из ревеня - рецепт на зиму
Вам понадобится:
- Ревень - 1 кг
- Вода - 200-300 мл
- Апельсин - 1 штука
- Яблоки - 3 шт
- Сахар - 1,5 кг
- Имбирь
Такой рецепт варенья из ревеня рассчитан примерно на 2,5 - 3 литра варенья. Стебли ревеня хорошо помыть и очистить от кожицы, особенно грубой. Также моем, чистим, и убираем сердцевины яблок. Нарезаем яблоки небольшими кусочками. Апельсин моем и нарезаем кусочками или тонкими полосками. Цедру с апельсина обязательно надо снять.
Порубить или натереть имбирь, В кастрюле соединяем ревень и яблоки, вливаем 200 мл воды, далее добавляем имбирь и цедру апельсина. Можем добавить сразу кусочки апельсина, либо выжать апельсин и налить сок.
Доводим все до кипения, накрываем крышкой и уменьшаем огонь. Варим наше варенье из ревеня 20 минут.
Далее насыпаем сахар и помешивая ждем пока полностью раствориться сахар. Если образовалась пена, снимаем ее. Готовые банки, уже стерилизованные ставим на полотенце и разливаем наше готовое варенье из ревеня.
Закатываем банки и даем остыть. Хранить такое варенье в прохладном месте.