Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня

Время приготовления: Время приготовления: 60 минут

Польза ревеня для организма / pixabay

Ревень - это невероятный кладезь полезных для организма веществ. В черешках ревеня содержится 93% воды и 3,2% клетчатки.

В составе ревеня имеется множество биологически активных веществ: витамины (А, С, группы В, К, РР); органические кислоты щавелевая, янтарная, фолиевая; яблочная, хризофановая, лимонная), кальций, селен, цинк, калий, магний, железо, фосфор.

А еще ревень часто применяют в кулинарии и делают из него вкусное варенье и заготовки на зиму.

Главред расскажет рецепт старинного и очень вкусного варенья из ревеня на зиму.

Варенье из ревеня - рецепт на зиму

Вам понадобится:

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Ревень - 1 кг

Вода - 200-300 мл

Апельсин - 1 штука

Яблоки - 3 шт

Сахар - 1,5 кг

Имбирь

Такой рецепт варенья из ревеня рассчитан примерно на 2,5 - 3 литра варенья. Стебли ревеня хорошо помыть и очистить от кожицы, особенно грубой. Также моем, чистим, и убираем сердцевины яблок. Нарезаем яблоки небольшими кусочками. Апельсин моем и нарезаем кусочками или тонкими полосками. Цедру с апельсина обязательно надо снять.

Порубить или натереть имбирь, В кастрюле соединяем ревень и яблоки, вливаем 200 мл воды, далее добавляем имбирь и цедру апельсина. Можем добавить сразу кусочки апельсина, либо выжать апельсин и налить сок.

Доводим все до кипения, накрываем крышкой и уменьшаем огонь. Варим наше варенье из ревеня 20 минут.

Далее насыпаем сахар и помешивая ждем пока полностью раствориться сахар. Если образовалась пена, снимаем ее. Готовые банки, уже стерилизованные ставим на полотенце и разливаем наше готовое варенье из ревеня.

Закатываем банки и даем остыть. Хранить такое варенье в прохладном месте.