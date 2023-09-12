Безумно легкий рецепт маринованных вешенок по-корейски на зиму: попробуй и ты

Классический рецепт маринованных вешенок с луком и морковью будет радовать всю зиму.
Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку: 5 минут
Кухня Европейская
Вешенки - одни из самых вкусных грибов, которые можно с легкостью найти в лесу или даже приобрести в магазине. Они прекрасно подходят как закуска к праздничному столу, так и в качестве аппетитного гарнира к обыденному обеду. Сочные вёшенки, ароматный лук и морковь, приправленные нежным яблочным уксусом и специями, создают неповторимый рецепт грибов по-корейски.
Грибы по-корейски - рецепт
Ингредиенты:
- 500 г вешенок;
- 1 шт. лука репчатого (примерно 150 г);
- 1 шт. моркови (примерно 150 г);
- 2-3 зубчика чеснока;
- 40 мл рафинированного растительного масла;
- 4 столовые ложки яблочного уксуса (4-5%) или 1 столовая ложка столового уксуса (9%);
- 1 чайная ложка специй для моркови по-корейски;
- 2 чайные ложки соли;
- 1 чайная ложка сахара;
- 2/3 чайной ложки молотого кориандра;
- перец красный острый молотый (по вкусу).
Приготовление:
- Подготовьте ингредиенты для маринованных грибов.
- На плиту поставьте кастрюлю с 2 литрами воды и доведите до кипения. В это время тщательно промойте вёшенки и удалите плодоножки. Если грибы крупные, можно порезать их на более мелкие кусочки.
- Когда вода закипит, добавьте в нее 1 чайную ложку соли и положите грибы. Варите в течение 5-10 минут, в зависимости от их размера. Маленьким молодым грибам понадобится всего 5 минут, в то время как более крупные требуют больше времени из-за их плотной структуры.
- Пока грибы варятся, очистите морковь и натрите ее на терке для моркови по-корейски.
- Также нарежьте лук полукольцами. Готовые грибы откиньте на сито или дуршлаг и дайте им полностью остыть.
- В большой миске объедините остывшие грибы с нарезанным луком и морковью.
- Очистите чеснок и прессом добавьте его к смеси из грибов, лука и моркови.
- В центр миски положите сахар, оставшуюся 1 чайную ложку соли, кориандр и смесь специй для моркови по-корейски. По желанию, добавьте красный острый перец.
- Постепенно добавьте уксус к смеси, предпочтительно использовать яблочный уксус для более нежного вкуса, а столовый - более острого.
- В небольшой сковороде разогрейте растительное масло до появления дыма.
- Осторожно залейте горячим маслом специи, затем хорошо перемешайте.
- Переложите грибы с овощами в холодильник для охлаждения и маринада. Рекомендуется оставить их там на 1-2 часа, чтобы они хорошо пропитались. После этого маринованные вёшенки по-корейски готовы к подаче.
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