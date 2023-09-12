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Безумно легкий рецепт маринованных вешенок по-корейски на зиму: попробуй и ты

Лидия Неплях
12 сентября 2023, 08:23 обновлено 12 сентября, 08:30
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Классический рецепт маринованных вешенок с луком и морковью будет радовать всю зиму.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Европейская
Как мариновать вешенки
Как мариновать вешенки / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( Готовим Легко, Телеканал Дача)

Вешенки - одни из самых вкусных грибов, которые можно с легкостью найти в лесу или даже приобрести в магазине. Они прекрасно подходят как закуска к праздничному столу, так и в качестве аппетитного гарнира к обыденному обеду. Сочные вёшенки, ароматный лук и морковь, приправленные нежным яблочным уксусом и специями, создают неповторимый рецепт грибов по-корейски.

Грибы по-корейски - рецепт

Ингредиенты:

  • 500 г вешенок;
  • 1 шт. лука репчатого (примерно 150 г);
  • 1 шт. моркови (примерно 150 г);
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 40 мл рафинированного растительного масла;
  • 4 столовые ложки яблочного уксуса (4-5%) или 1 столовая ложка столового уксуса (9%);
  • 1 чайная ложка специй для моркови по-корейски;
  • 2 чайные ложки соли;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 2/3 чайной ложки молотого кориандра;
  • перец красный острый молотый (по вкусу).

Приготовление:

  1. Подготовьте ингредиенты для маринованных грибов.
  2. На плиту поставьте кастрюлю с 2 литрами воды и доведите до кипения. В это время тщательно промойте вёшенки и удалите плодоножки. Если грибы крупные, можно порезать их на более мелкие кусочки.
  3. Когда вода закипит, добавьте в нее 1 чайную ложку соли и положите грибы. Варите в течение 5-10 минут, в зависимости от их размера. Маленьким молодым грибам понадобится всего 5 минут, в то время как более крупные требуют больше времени из-за их плотной структуры.
  4. Пока грибы варятся, очистите морковь и натрите ее на терке для моркови по-корейски.
  5. Также нарежьте лук полукольцами. Готовые грибы откиньте на сито или дуршлаг и дайте им полностью остыть.
  6. В большой миске объедините остывшие грибы с нарезанным луком и морковью.
  7. Очистите чеснок и прессом добавьте его к смеси из грибов, лука и моркови.
  8. В центр миски положите сахар, оставшуюся 1 чайную ложку соли, кориандр и смесь специй для моркови по-корейски. По желанию, добавьте красный острый перец.
  9. Постепенно добавьте уксус к смеси, предпочтительно использовать яблочный уксус для более нежного вкуса, а столовый - более острого.
  10. В небольшой сковороде разогрейте растительное масло до появления дыма.
  11. Осторожно залейте горячим маслом специи, затем хорошо перемешайте.
  12. Переложите грибы с овощами в холодильник для охлаждения и маринада. Рекомендуется оставить их там на 1-2 часа, чтобы они хорошо пропитались. После этого маринованные вёшенки по-корейски готовы к подаче.

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