Превосходные и самые вкусные малосольные помидоры за 10 минут: быстрый рецепт

Готовим удивительные малосольные помидоры по самому быстрому рецепту.
Лето - время вкусный и полезных рецептов. Одним из таких являются превосходные малосольные помидоры, которые дополнят ваш праздничный стол.
Если вы решили провести домашние посиделки у костра с шашлыком и закуской, тогда такой рецепт помидор малосольных точно подойдет для вас.
Малосольные помидоры на скорую руку может приготовить любой, ведь времени много рецепт не занимает.
Малосольные помидоры - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры сливки маленькие - 3 кг
- Соль - 2 столовые ложки
- Вода - 5 литров
- Чеснок и специи - по вкусу
- Укроп
- Листья хрена, смородины, вишни
Помидоры выбирает твердоваты и одного размера сорт Сливки.
Хорошо их помыть и оставить высохнуть.
В большую кастрюлю (для холодца) выложить укроп, листья вишни и смородины, далее слой помидор.
Вторым слоем листья хрена, укропа, соль, чеснок и горошек и помидоры.
Оставшимися листьями хрена накрываем полностью помидоры.
В кипяченой теплой воде растворить соль и полностью залить все помидоры.
Вкуснейшие малосольные помидоры будут готовы к подаче. Самый оптимальный срок - две недели.
Если нужно срочно приготовить малосольные помидоры, то берите в два раза меньше томатов и малосольные помидоры будут готовы через сутки.
Смотрите видеорецепт вкуснейший квашеных зеленых помидор
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