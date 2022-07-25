Превосходные и самые вкусные малосольные помидоры за 10 минут: быстрый рецепт

Малосольные помидоры простой рецепт / ua.depositphotos.com

Лето - время вкусный и полезных рецептов. Одним из таких являются превосходные малосольные помидоры, которые дополнят ваш праздничный стол.

Если вы решили провести домашние посиделки у костра с шашлыком и закуской, тогда такой рецепт помидор малосольных точно подойдет для вас.

Малосольные помидоры на скорую руку может приготовить любой, ведь времени много рецепт не занимает.

Малосольные помидоры - рецепт

Вам понадобится:

Помидоры сливки маленькие - 3 кг

Соль - 2 столовые ложки

Вода - 5 литров

Чеснок и специи - по вкусу

Укроп

Листья хрена, смородины, вишни

Помидоры выбирает твердоваты и одного размера сорт Сливки.

Хорошо их помыть и оставить высохнуть.

В большую кастрюлю (для холодца) выложить укроп, листья вишни и смородины, далее слой помидор.

Вторым слоем листья хрена, укропа, соль, чеснок и горошек и помидоры.

Оставшимися листьями хрена накрываем полностью помидоры.

В кипяченой теплой воде растворить соль и полностью залить все помидоры.

Вкуснейшие малосольные помидоры будут готовы к подаче. Самый оптимальный срок - две недели.

Если нужно срочно приготовить малосольные помидоры, то берите в два раза меньше томатов и малосольные помидоры будут готовы через сутки.

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