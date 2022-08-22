Рецепт для любой хозяйки: 5 секретов самого вкусного фарша для пельменей, котлет и пирожков

Самый вкусный фарш / ua.depositphotos.com

Решили порадовать родных вкусными пельмешками, котлетами или приготовить пирожки, тогда предлагаем вам вкуснейшую начинку из фарша.

Как сделать фарш сочным и превосходно вкусным? Каждая хозяйка задается таким вопросом. Чтобы фарш был идеальным и не жирным добавляют лук и морковь.

Также в фарш добавляют легкий бульон. Особенно такой фарш будет вкусным для котлет.

Как приготовить фарш для пельменей

Чтобы пельмени вышли идеально вкусными, фарш нужно готовить ассорти. Например: баранина-телятина, телятина-свинина, курица-индейка.

Нельзя использовать мясо для фарша с прожилками, пленкой или кожей.

Обязательно в любой фарш добавляйте лук. Желательно его натереть на мелкой терке или провести через мясорубку.

Фарш для пельменей будет идеальным, если вы его дважды пропустите через мясорубку.

Если у вас нет бульона под рукой, умелые хозяйки в фарш добавляют колотый лед. Фарш для пельменей будет сочным и вкусным.

Как приготовить фарш для пирожков и котлет

Если для пельменей мясо на фарш не берут с жиром и пленкой, то для котлет и пирожков мясо должно быть немного жирноватое.

Свинина и телятина прекрасно подходят для рецепта.

Мясо для котлет стоит выбирать с небольшим количеством жира, который также пропускают через мясорубку.

В фарш для котлет выбирайте не хлеб, а белые булочки. Замочите их в воде или молоке и пропустите, следом за фаршем, через мясорубку.

Котлеты получаются очень сочные.

В фарш для пирожков хлеб не нужен, зато понадобится больше лука и морковки.

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