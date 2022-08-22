Рецепт для любой хозяйки: 5 секретов самого вкусного фарша для пельменей, котлет и пирожков

Как приготовить вкусный и сочный фарш - все секреты.
Решили порадовать родных вкусными пельмешками, котлетами или приготовить пирожки, тогда предлагаем вам вкуснейшую начинку из фарша.
Как сделать фарш сочным и превосходно вкусным? Каждая хозяйка задается таким вопросом. Чтобы фарш был идеальным и не жирным добавляют лук и морковь.
Также в фарш добавляют легкий бульон. Особенно такой фарш будет вкусным для котлет.
Как приготовить фарш для пельменей
Чтобы пельмени вышли идеально вкусными, фарш нужно готовить ассорти. Например: баранина-телятина, телятина-свинина, курица-индейка.
Нельзя использовать мясо для фарша с прожилками, пленкой или кожей.
Обязательно в любой фарш добавляйте лук. Желательно его натереть на мелкой терке или провести через мясорубку.
Фарш для пельменей будет идеальным, если вы его дважды пропустите через мясорубку.
Если у вас нет бульона под рукой, умелые хозяйки в фарш добавляют колотый лед. Фарш для пельменей будет сочным и вкусным.
Как приготовить фарш для пирожков и котлет
Если для пельменей мясо на фарш не берут с жиром и пленкой, то для котлет и пирожков мясо должно быть немного жирноватое.
Свинина и телятина прекрасно подходят для рецепта.
Мясо для котлет стоит выбирать с небольшим количеством жира, который также пропускают через мясорубку.
В фарш для котлет выбирайте не хлеб, а белые булочки. Замочите их в воде или молоке и пропустите, следом за фаршем, через мясорубку.
Котлеты получаются очень сочные.
В фарш для пирожков хлеб не нужен, зато понадобится больше лука и морковки.
Читайте также:
- Самый вкусный салат на зиму: чумовая закуска и простой рецепт
- Самые вкусные сосиски, от которых невозможно отказаться: простой рецепт
- Самый вкусный идеальный борщ с одним секретным ингредиентом: супер простой рецепт