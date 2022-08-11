Самая вкусная и невероятно полезная заправка к борщу на зиму: очень простой секретный рецепт

заправка к борщу рецепт, борщ в банке рецепт / goodfon.ru

Борщ - любимое блюдо всех украинцев. Без борща невозможно представить семейный обед. Умелые хозяюшки часто делают летние заготовки для борща на зиму, чтобы баловать полезными закрутками зимой.

Расскажем вам очень простой и самый быстрый рецепт заготовки для борща на зиму.

Готовимся к зиме заранее и с нашими рецептами.

Заготовка для борща - рецепт

Вам понадобится:

Помидоры сладкие - 800 гр

Буряк - 1 кг

Морковка - 500 гр

Лук - 700 гр

Чеснок - по вкусу

Соль - 100 гр

Сахар - 150 гр

Масло растительное

Укроп, петрушка - не обязательно

Помидоры хорошо помыть, разрезать на половинки и измельчить в мясорубке.

Морковку и свеклу помыть, почистить, натереть на крупной терке. Морковь на мелкой.

Если в семье все любят чеснок, то натереть на мелкой терке чеснок и добавить к заправке для борща.

Зелень можно не добавлять в наш рецепт, но предлагаем все же измельчить блендером укроп и петрушку.

В большой кастрюле смешать помидоры, свеклу, зелень, чеснок, морковку, соль, сахар, 1 столовую ложку уксуса, 5 столовых ложек домашнего масла и оставить на 60 минут.

В чистые баночки разложить заготовку для борща, накрыть крышками и поставить банки на стерилизацию.

Плотно закрыть через 15 минут и хранить в темном месте.

Читайте также: