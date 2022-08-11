Самая вкусная и невероятно полезная заправка к борщу на зиму: очень простой секретный рецепт

Удивительная заправка к борщу на зиму, которую полюбят все.
Борщ - любимое блюдо всех украинцев. Без борща невозможно представить семейный обед. Умелые хозяюшки часто делают летние заготовки для борща на зиму, чтобы баловать полезными закрутками зимой.
Расскажем вам очень простой и самый быстрый рецепт заготовки для борща на зиму.
Готовимся к зиме заранее и с нашими рецептами.
Заготовка для борща - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры сладкие - 800 гр
- Буряк - 1 кг
- Морковка - 500 гр
- Лук - 700 гр
- Чеснок - по вкусу
- Соль - 100 гр
- Сахар - 150 гр
- Масло растительное
- Укроп, петрушка - не обязательно
Помидоры хорошо помыть, разрезать на половинки и измельчить в мясорубке.
Морковку и свеклу помыть, почистить, натереть на крупной терке. Морковь на мелкой.
Если в семье все любят чеснок, то натереть на мелкой терке чеснок и добавить к заправке для борща.
Зелень можно не добавлять в наш рецепт, но предлагаем все же измельчить блендером укроп и петрушку.
В большой кастрюле смешать помидоры, свеклу, зелень, чеснок, морковку, соль, сахар, 1 столовую ложку уксуса, 5 столовых ложек домашнего масла и оставить на 60 минут.
В чистые баночки разложить заготовку для борща, накрыть крышками и поставить банки на стерилизацию.
Плотно закрыть через 15 минут и хранить в темном месте.
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