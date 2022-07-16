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Самая вкусная и невероятно хрустящая квашеная капуста: простой рецепт

16 июля 2022, 14:59

Превосходно вкусная и аппетитная квашеная капуста быстрый рецепт.

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Квашеная капуста рецепт / скриншот

Каждая хозяйка летом готовит вкусные зимние заготовки. Квашеная капуста - это идеальный вариант для зимнего праздничного стола.

Чтобы капуста получилась хрустящей нужно знать пару секретов, которыми пользуются опытные хозяйки.

Готовим идеальную квашеную капусту с морковкой и зеленью.

Квашеная капуста - простой рецепт

Вам понадобится:

  • Капуста - 4 шт на 1 литровую банку
  • Морковка - 1 кг
  • Зелень - по вкусу
  • Соль
  • Рассол для малосольных огурцов

Капусту помыть, убрать верхние листочки и разрезать пополам.

Нашинковать тонко капусту можно ножом или кухонным комбайном.

В глубокую тарелку отправляйте порциями капусту и посыпайте немного каменной солью.

Обязательно капусту нужно помять руками, чтобы она пустила сок и стала мягче.

Морковку помыть, почистить и натереть на терке для корейской морковки.

Укроп помыть и измельчить в блендере с солью.

Смешать капусту, морковку и зелень.

В чистую банку утрамбовываем хорошо капусту, чтобы она плотно прилегала к банке и не было много пространства.

быстрая квашеная капуста

Как понят, что вы правильно готовите квашенную капусту?

Во время наполнения банки капуста должна выделять сок, именно таким секретом пользуются хозяйки.

Если капуста выделяет мало сока, добавляем рассол из малосольных огурцов.

Капуста будет хрустящей, если полностью будет покрыта жидкостью.

Накрыть горлышко банки тарелкой или крышкой и отправить в холодильник.

Уже через 2 дня можно снимать пробу хрустящей квашеной капусты.

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