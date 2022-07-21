Самая вкусная и нежная закуска из кабачков: простой рецепт рулетиков

Рулетики из кабачков рецепт / ua.depositphotos.com

Многие хозяйки любят проводить время на кухне и баловать семью различными блюдами. У вас намечается праздник и вы не знаете что приготовить, тогда рецепт закуски рулетики из кабачков для вас.

Чтобы ваши рулетики получились хрустящими и нежными, не покупайте старые и сильно большие кабачки.

Каждый ломтик нужно обжаривать в небольшом количестве масла, или на сковороде гриль без масла.

Начинка для рулетиков может быть любой.

Рулетики из кабачка с грибами

Вам понадобится:

Кабачки - 2 шт

Грибы - 100 гр

Лук

Чеснок - 1 зубчик

Нарезаем длинными слайсами кабачки и обжариваем по 2 минуты с двух сторон.

Грибы и лук почистить и мелко порезать. Обжарить грибную начинку.

В каждый кабачек добавляем 1 чайную ложку начинки и закручиваем кабачки.

Чеснок натереть на мелкой терке и добавить для вкуса.

Рулетики из кабачков с курицей и сыром

Вам понадобится:

Кабачки - 1 шт

Копченая курица - 100 гр

Сыр Филадельфия

Кабачки помыть, порезать и обжарить.

Смазать каждый слайс кабачка сыром.

Далее выложить мелко порезанную куриную грудку.

Заворачиваем рулетик, фиксируем зубочисткой и посыпаем зеленью.

Можна также готовить рулетики из кабачков с семгой и мягким сыром.

Смотрите видеорецепт рулетиков с начинкой

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