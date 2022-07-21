Самая вкусная и нежная закуска из кабачков: простой рецепт рулетиков

Превосходно вкусные рулетики из кабачков с идеальной начинкой.
Многие хозяйки любят проводить время на кухне и баловать семью различными блюдами. У вас намечается праздник и вы не знаете что приготовить, тогда рецепт закуски рулетики из кабачков для вас.
Чтобы ваши рулетики получились хрустящими и нежными, не покупайте старые и сильно большие кабачки.
Каждый ломтик нужно обжаривать в небольшом количестве масла, или на сковороде гриль без масла.
Начинка для рулетиков может быть любой.
Рулетики из кабачка с грибами
Вам понадобится:
- Кабачки - 2 шт
- Грибы - 100 гр
- Лук
- Чеснок - 1 зубчик
Нарезаем длинными слайсами кабачки и обжариваем по 2 минуты с двух сторон.
Грибы и лук почистить и мелко порезать. Обжарить грибную начинку.
В каждый кабачек добавляем 1 чайную ложку начинки и закручиваем кабачки.
Чеснок натереть на мелкой терке и добавить для вкуса.
Рулетики из кабачков с курицей и сыром
Вам понадобится:
- Кабачки - 1 шт
- Копченая курица - 100 гр
- Сыр Филадельфия
Кабачки помыть, порезать и обжарить.
Смазать каждый слайс кабачка сыром.
Далее выложить мелко порезанную куриную грудку.
Заворачиваем рулетик, фиксируем зубочисткой и посыпаем зеленью.
Можна также готовить рулетики из кабачков с семгой и мягким сыром.
Смотрите видеорецепт рулетиков с начинкой
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