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Самое полезное варенье на зиму для каждого: вкусный и простой рецепт

2 сентября 2022, 15:53

Готовим уникальное варенье из морковки на зиму для здоровья.

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Рецепт варенья из морковки на зиму / ua.depositphotos.com

Зима - время холодины и простуд. Сегодня расскажем вам уникальный рецепт варенья из морковки, который поможет поднять иммунитет в зимний период.

Морковку всегда используют в лечебном питании. При авитаминозе и проблемах с почками.

Такая баночка варенья должна быть в каждом доме.

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Варенье из морковки - рецепт

Вам понадобится:

  • Морковь - 1,5 кг (сладкая)
  • Большой апельсин - 2 шт
  • Лимон - 1 шт
  • Сахар - 3 столовые ложки
  • Соль
  • Корица - по вкусу

Морковку моем, чистим и нарезаем кубиками. Морковь желательно переложить в блендер и измельчить, или натереть на терке.

Морковку переложить в глубокую миску.

Из апельсина нужно сделать цедру и выжать весь сок. Повторить также и с лимоном.

Добавляем цедру и сок лимона и апельсина к морковке.

Всыпать сахар, щепотку соли и 1 чайную ложку корицы для вкуса.

Хорошо перемешать и переложить в кастрюлю.

Довести до кипения и проварить варенье из морковки на зиму, пока не загустеет.

В чистые баночки разложить полезное варенье на зиму и закатать.

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