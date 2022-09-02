Самое полезное варенье на зиму для каждого: вкусный и простой рецепт

Готовим уникальное варенье из морковки на зиму для здоровья.
Зима - время холодины и простуд. Сегодня расскажем вам уникальный рецепт варенья из морковки, который поможет поднять иммунитет в зимний период.
Морковку всегда используют в лечебном питании. При авитаминозе и проблемах с почками.
Такая баночка варенья должна быть в каждом доме.
Варенье из морковки - рецепт
Вам понадобится:
- Морковь - 1,5 кг (сладкая)
- Большой апельсин - 2 шт
- Лимон - 1 шт
- Сахар - 3 столовые ложки
- Соль
- Корица - по вкусу
Морковку моем, чистим и нарезаем кубиками. Морковь желательно переложить в блендер и измельчить, или натереть на терке.
Морковку переложить в глубокую миску.
Из апельсина нужно сделать цедру и выжать весь сок. Повторить также и с лимоном.
Добавляем цедру и сок лимона и апельсина к морковке.
Всыпать сахар, щепотку соли и 1 чайную ложку корицы для вкуса.
Хорошо перемешать и переложить в кастрюлю.
Довести до кипения и проварить варенье из морковки на зиму, пока не загустеет.
В чистые баночки разложить полезное варенье на зиму и закатать.
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