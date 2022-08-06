Самое вкусное ароматное яблочное варенье: 2 простых рецепта

Вкусное и натуральное варенье из яблок на зиму.
Август - время вкусных и полезных заготовок на зиму. В последний месяц лета каждая хозяйка старается приготовить различные рецепты из яблок, чтобы побаловать своих родных в холодную зиму.
Мы подготовили вам два простейших и уникальных рецепта варенья из яблок.
Такой джем прекрасно подойдет к чаю и для любой выпечки.
А еще уникальный рецепт джема из яблок поможет поднять иммунитет зимой.
Яблочное варенье - рецепт
Вам понадобится:
- Яблоки сладкие - 2,5 кг
- Сахар - 1,2 кг
- Конфеты Барбарис
Яблоки выбираем спелые и сладкие.
Хорошо помыть яблоки, почистить и порезать дольками.
Чтобы добавить уникальный вкус яблочному варенью, купите 200 грамм леденцов Барбариски и добавьте их к яблокам.
Засыпать яблоки сахарам и оставить на 5-6 часов.
Пересыпать все яблоки, которые уже пустили сок, в кастрюлю и варим яблочный джем 30 минут.
Даем ему полностью остынуть и провариваем еще один раз.
В чистые банки разложить варенье и хорошо закрыть. Уникальное варенье-мармелад из яблок будет "королевой" вашего зимнего стола.
Яблочное варенье густое - рецепт
Вам понадобится:
- Кисло-сладкие яблоки - 1 кг
- Сахар - 800 гр
Яблоки хорошо помыть, очистить и порезать дольками.
Переложить в кастрюлю с толстым дном и засыпать сахаром.
Духовку разогреть до 200 градусов и отправить кастрюлю с яблоками на 15 минут.
Достаем варенье из яблок и хорошо перемешиваем.
Отправить кастрюлю еще на 10 минут. Так повторить процедуру 3 раза.
Обязательно попробовать варенье на вкус. Возможно потребуется добавить сахар.
Густое варенье разложить по банкам и переставить в прохладное место.
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