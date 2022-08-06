Самое вкусное ароматное яблочное варенье: 2 простых рецепта

Яблочное варенье рецепт / ua.depositphotos.com

Август - время вкусных и полезных заготовок на зиму. В последний месяц лета каждая хозяйка старается приготовить различные рецепты из яблок, чтобы побаловать своих родных в холодную зиму.

Мы подготовили вам два простейших и уникальных рецепта варенья из яблок.

Такой джем прекрасно подойдет к чаю и для любой выпечки.

А еще уникальный рецепт джема из яблок поможет поднять иммунитет зимой.

Яблочное варенье - рецепт

Вам понадобится:

Яблоки сладкие - 2,5 кг

Сахар - 1,2 кг

Конфеты Барбарис

Яблоки выбираем спелые и сладкие.

Хорошо помыть яблоки, почистить и порезать дольками.

Чтобы добавить уникальный вкус яблочному варенью, купите 200 грамм леденцов Барбариски и добавьте их к яблокам.

Засыпать яблоки сахарам и оставить на 5-6 часов.

Пересыпать все яблоки, которые уже пустили сок, в кастрюлю и варим яблочный джем 30 минут.

Даем ему полностью остынуть и провариваем еще один раз.

В чистые банки разложить варенье и хорошо закрыть. Уникальное варенье-мармелад из яблок будет "королевой" вашего зимнего стола.

Яблочное варенье густое - рецепт

Густое яблочное варенье рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Кисло-сладкие яблоки - 1 кг

Сахар - 800 гр

Яблоки хорошо помыть, очистить и порезать дольками.

Переложить в кастрюлю с толстым дном и засыпать сахаром.

Духовку разогреть до 200 градусов и отправить кастрюлю с яблоками на 15 минут.

Достаем варенье из яблок и хорошо перемешиваем.

Отправить кастрюлю еще на 10 минут. Так повторить процедуру 3 раза.

Обязательно попробовать варенье на вкус. Возможно потребуется добавить сахар.

Густое варенье разложить по банкам и переставить в прохладное место.

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