Самое вкусное и быстрое варенье из клубники из 3 ингредиентов: простой рецепт

Клубничное варенье рецепт / ua.depositphotos.com

Лето уже в полном разгаре и клубника пополняет полки магазинов. Кроме того, уже есть и ранняя домашняя клубника. Хозяйки стараются приготовить как можно больше вкусного клубничного варенья, которое так любят детки.

Мы решили рассказать вам два самых вкусных и очень простых рецепта варенья с клубникой.

Такой рецепт точно понравится всем опытным хозяйкам.

Варенье из клубники - рецепт

Вам понадобится:

Клубника - 1,5 кг

Сахар - 1,2 кг

Ревень - 400 гр

Ваниль

Клубнику хорошо помыть, удалить попку и порезать пополам.

В кастрюлю с толстым дном налить немного горячей воды, и высыпать всю клубнику.

Сахар высыпаем поверх клубники и оставляем на 1,5 часа.

Как только клубника пустила сок, добавляем мелко порезанный ревень.

Взбиваем все блендером, добавляем палочку ванили и варим до кипения клубничное варенье.

Банки заранее простерилизовать, разлить клубничное варенье и закатать.

Невероятно вкусное и ароматное клубничное варенье с ванилью будет радовать всю зиму.

Варенье из клубники с бананом - рецепт

Вам понадобится:

Банан - 2 штуки

Клубника - 1 кг

Сахар - 2 кг

Такой рецепт клубничного варенья немного долгий, но очень вкусный.

Клубнику хорошо помыть, почистить, порезать ягод и засыпать сахаром в кастрюле для приготовления.

Как только клубника даст достаточно сока, ждать около 5 часов, ставим на огонь кастрюлю и варим будущее варенье из клубники до кипения 5 минут.

Даем остудиться, и провариваем еще 5 минут.

Добавляем банан, предварительно его порезав кружочками.

Клубнично-банановое варенье проварить 10 минут.

Разливаем варенье на зиму по банкам и оставляем до полного остывания в темном месте.

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