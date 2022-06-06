Самое вкусное и быстрое варенье из клубники из 3 ингредиентов: простой рецепт

Невероятно нежное и вкусное варенье из клубники.
Лето уже в полном разгаре и клубника пополняет полки магазинов. Кроме того, уже есть и ранняя домашняя клубника. Хозяйки стараются приготовить как можно больше вкусного клубничного варенья, которое так любят детки.
Мы решили рассказать вам два самых вкусных и очень простых рецепта варенья с клубникой.
Такой рецепт точно понравится всем опытным хозяйкам.
Варенье из клубники - рецепт
Вам понадобится:
- Клубника - 1,5 кг
- Сахар - 1,2 кг
- Ревень - 400 гр
- Ваниль
Клубнику хорошо помыть, удалить попку и порезать пополам.
В кастрюлю с толстым дном налить немного горячей воды, и высыпать всю клубнику.
Сахар высыпаем поверх клубники и оставляем на 1,5 часа.
Как только клубника пустила сок, добавляем мелко порезанный ревень.
Взбиваем все блендером, добавляем палочку ванили и варим до кипения клубничное варенье.
Банки заранее простерилизовать, разлить клубничное варенье и закатать.
Невероятно вкусное и ароматное клубничное варенье с ванилью будет радовать всю зиму.
Варенье из клубники с бананом - рецепт
Вам понадобится:
- Банан - 2 штуки
- Клубника - 1 кг
- Сахар - 2 кг
Такой рецепт клубничного варенья немного долгий, но очень вкусный.
Клубнику хорошо помыть, почистить, порезать ягод и засыпать сахаром в кастрюле для приготовления.
Как только клубника даст достаточно сока, ждать около 5 часов, ставим на огонь кастрюлю и варим будущее варенье из клубники до кипения 5 минут.
Даем остудиться, и провариваем еще 5 минут.
Добавляем банан, предварительно его порезав кружочками.
Клубнично-банановое варенье проварить 10 минут.
Разливаем варенье на зиму по банкам и оставляем до полного остывания в темном месте.
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