Самое вкусное и обалденное варенье на зиму из арбузной корки: супер простой рецепт

Варенье на зиму рецепт / goodfon.ru

Решили побаловать своих близких вкусным вареньем зимой, тогда этот рецепт точно для вас. Вкуснейшее лакомство, которое будет разлетаться за 5 минут.

Уверенны, рецепт варенья из арбузной корки будут просить у вас все знаковые и друзья.

Опытные хозяюшки давно уже готовят вкуснейшее зимнее варенье, которое придаст чуточку летнего солнца.

Корочки для варенья должны быть плотными и немного охлажденными.

Варенье на зиму из арбуза - рецепт

Вам понадобится:

Арбуз - 3 кг

Сахар - 2 кг

Вода - 600 мл

Арбуз должен быть немного охлажденным. Обрезаем всю корочку арбуза и хорошо промываем под водой.

Зеленую часть очищаем тонким слоем и нарезаем небольшими квадратиками арбузную корку.

Каждый квадратик проколоть вилкой с двух сторон.

Переложить все арбузные корки в кастрюлю, залить 600 мл кипяченой воды и проварить 10 минут.

Арбузные корочки снять с плиты и охладить.

Сахар всыпать в воду и сделать сироп, обязательно помешивая.

По вкусу добавляем лимонную цедру и 2 столовые ложки лимонного сока.

В сироп отправляем проваренные корочки арбуза и варим варенье 50 минут на медленном огне.

Дать арбузному варенью полностью остынуть и проварить еще 2 раза.

Вкусные сахарные арбузные корочки должны получиться полностью прозрачного цвета.

Перекладываем в чистые банки и плотно закрываем крышки.

Читайте также: