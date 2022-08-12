Самое вкусное и обалденное варенье на зиму из арбузной корки: супер простой рецепт

Готовим вкусное варенье на зиму из арбуза.
Решили побаловать своих близких вкусным вареньем зимой, тогда этот рецепт точно для вас. Вкуснейшее лакомство, которое будет разлетаться за 5 минут.
Уверенны, рецепт варенья из арбузной корки будут просить у вас все знаковые и друзья.
Опытные хозяюшки давно уже готовят вкуснейшее зимнее варенье, которое придаст чуточку летнего солнца.
Корочки для варенья должны быть плотными и немного охлажденными.
Варенье на зиму из арбуза - рецепт
Вам понадобится:
- Арбуз - 3 кг
- Сахар - 2 кг
- Вода - 600 мл
Арбуз должен быть немного охлажденным. Обрезаем всю корочку арбуза и хорошо промываем под водой.
Зеленую часть очищаем тонким слоем и нарезаем небольшими квадратиками арбузную корку.
Каждый квадратик проколоть вилкой с двух сторон.
Переложить все арбузные корки в кастрюлю, залить 600 мл кипяченой воды и проварить 10 минут.
Арбузные корочки снять с плиты и охладить.
Сахар всыпать в воду и сделать сироп, обязательно помешивая.
По вкусу добавляем лимонную цедру и 2 столовые ложки лимонного сока.
В сироп отправляем проваренные корочки арбуза и варим варенье 50 минут на медленном огне.
Дать арбузному варенью полностью остынуть и проварить еще 2 раза.
Вкусные сахарные арбузные корочки должны получиться полностью прозрачного цвета.
Перекладываем в чистые банки и плотно закрываем крышки.
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