Самое вкусное и уникальное блюдо: рецепт фаршированной картошки за 15 минут

Готовим уникальное блюдо из картошки на ужин и праздничный стол.
Решили приготовить вкусный картофель и удивить гостей? Тогда предлагаем удивительный рецепт фаршированной картошки с сыром и фаршем.
Вкуснейший гарнир можно приготовить всего за 15 минут.
Удивительный рецепт, который подойдет для каждой хозяйки и восхитит гостей.
Фаршированный картофель - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 10 штук
- Фарш ассорти - 150 гр
- Масло сливочное - 20 гр
- Сыр твердый - 100 гр
- Пармезан - 50 гр
- Сметана или греческий йогурт
- Чеснок - по вкусу
Фарш предлагаем делать ассорти или куриный. Добавить соль и выдавить чеснок.
Далее добавляем 3 ложки сметаны или греческого йогурта.
Картошку вымыть и отварить в мундире 7-10 минут.
Остудить картофель и порезать пополам.
Столовой ложкой выбираем мякоть и делаем лодочки.
Сам картофель добавить к фаршу и посыпать пряностями по вкусу.
Начинку хорошо перемешать и наполнить картофельные лодочки.
Натереть сыр на крупной терке, посыпать картошку и положить в каждую лодочку немного сливочного масла.
Духовку разогреть сразу до 200 градусов и выпекать фаршированный картофель до готовности, пока полностью не расплавится сыр.
Картофельные лодочки можно украсить зеленью.
Как быстро почистить картошку в мундире
Если вы готовите быстрый рецепт картошки в мундире и решили ее полностью почистить, предлагаем вам уникальный лайфхак за 2 минуты.
1. Картошку следует выбирать больших размеров и вымыть исключительно губкой.
2. Обязательно сделайте круглый надрез на картошке.
3. Вскипятить воду, добавить соль и отварить картошку 20 минут.
4. Картошку достать и переложить в холодную воду на 1 минуту. Картошку в мундире чистить ровно 30 секунд.
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