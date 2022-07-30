Самое вкусное и уникальное блюдо: рецепт фаршированной картошки за 15 минут

Рецепт фаршированной картошки / ua.depositphotos.com

Решили приготовить вкусный картофель и удивить гостей? Тогда предлагаем удивительный рецепт фаршированной картошки с сыром и фаршем.

Вкуснейший гарнир можно приготовить всего за 15 минут.

Удивительный рецепт, который подойдет для каждой хозяйки и восхитит гостей.

Фаршированный картофель - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 10 штук

Фарш ассорти - 150 гр

Масло сливочное - 20 гр

Сыр твердый - 100 гр

Пармезан - 50 гр

Сметана или греческий йогурт

Чеснок - по вкусу

Фарш предлагаем делать ассорти или куриный. Добавить соль и выдавить чеснок.

Далее добавляем 3 ложки сметаны или греческого йогурта.

Картошку вымыть и отварить в мундире 7-10 минут.

Остудить картофель и порезать пополам.

Столовой ложкой выбираем мякоть и делаем лодочки.

Сам картофель добавить к фаршу и посыпать пряностями по вкусу.

Начинку хорошо перемешать и наполнить картофельные лодочки.

Натереть сыр на крупной терке, посыпать картошку и положить в каждую лодочку немного сливочного масла.

Духовку разогреть сразу до 200 градусов и выпекать фаршированный картофель до готовности, пока полностью не расплавится сыр.

Картофельные лодочки можно украсить зеленью.

Как быстро почистить картошку в мундире

Если вы готовите быстрый рецепт картошки в мундире и решили ее полностью почистить, предлагаем вам уникальный лайфхак за 2 минуты.

1. Картошку следует выбирать больших размеров и вымыть исключительно губкой.

2. Обязательно сделайте круглый надрез на картошке.

3. Вскипятить воду, добавить соль и отварить картошку 20 минут.

4. Картошку достать и переложить в холодную воду на 1 минуту. Картошку в мундире чистить ровно 30 секунд.

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