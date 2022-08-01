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Самые вкусные и очень сладкие помидоры на зиму: удивительно простой рецепт

1 августа 2022, 19:38

Готовим простой рецепт - сладкие помидоры на зиму.

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Помидоры на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Август - время заготовок на зиму. Предлагаем вам узнать простейший рецепт помидоров, которые восхитят ваших близких.

Маленькие и сладкие помидорчики в банке будут прекрасной закуской на вашем столе.

Банки можно долго не стерилизовать. Достаточно хорошо вымыть, влить 1 столовую ложку уксуса, хорошо потрясти и вылить его. Банки для помидор уже готовы к закрутке.

Сладкие помидоры на зиму - рецепт

Вам понадобится:

  • Помидоры мелкие - 2 кг
  • Болгарский перец красный - 1 шт
  • Лук - 1 шт
  • Укроп
  • Хрен
  • Чеснок
  • Листья малины, смородины
  • Уксус - 1 столовая ложка
  • Сахар - 1,5 столовые ложки

Помидоры хорошо моем и удаляем зеленые веточки.

В чистые банки разложить укроп, пару зубчиков чеснока, хрен, листья смородины и малины.

Помыть и почистить болгарский перец. Порезать небольшими полосками и в каждую банку разложить по перчинке.

Выкладываем плотно помидоры и добавляем кольца лука.

Вскипятить воду и залить помидоры до горлышка, накрыть крышкой на 25-30 минут.

В это время готовим рассол. В кастрюлю влить 1,5 литра воды, добавить сахар и соль.

Доводим рассол до кипения и заливаем в банки.

В каждую банку добавить уксуса 1 столовую ложку и крепко закатать.

Перевернуть банки, накрыть полотенцем и дать остыть.

Хранить в темном и желательно прохладном месте всю зиму.

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рецепт помидоры
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