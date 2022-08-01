Самые вкусные и очень сладкие помидоры на зиму: удивительно простой рецепт

Готовим простой рецепт - сладкие помидоры на зиму.
Август - время заготовок на зиму. Предлагаем вам узнать простейший рецепт помидоров, которые восхитят ваших близких.
Маленькие и сладкие помидорчики в банке будут прекрасной закуской на вашем столе.
Банки можно долго не стерилизовать. Достаточно хорошо вымыть, влить 1 столовую ложку уксуса, хорошо потрясти и вылить его. Банки для помидор уже готовы к закрутке.
Сладкие помидоры на зиму - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры мелкие - 2 кг
- Болгарский перец красный - 1 шт
- Лук - 1 шт
- Укроп
- Хрен
- Чеснок
- Листья малины, смородины
- Уксус - 1 столовая ложка
- Сахар - 1,5 столовые ложки
Помидоры хорошо моем и удаляем зеленые веточки.
В чистые банки разложить укроп, пару зубчиков чеснока, хрен, листья смородины и малины.
Помыть и почистить болгарский перец. Порезать небольшими полосками и в каждую банку разложить по перчинке.
Выкладываем плотно помидоры и добавляем кольца лука.
Вскипятить воду и залить помидоры до горлышка, накрыть крышкой на 25-30 минут.
В это время готовим рассол. В кастрюлю влить 1,5 литра воды, добавить сахар и соль.
Доводим рассол до кипения и заливаем в банки.
В каждую банку добавить уксуса 1 столовую ложку и крепко закатать.
Перевернуть банки, накрыть полотенцем и дать остыть.
Хранить в темном и желательно прохладном месте всю зиму.
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