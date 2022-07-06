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Самые вкусные и восхитительно нежные блюда из кабачков: 3 самых простых рецепта

6 июля 2022, 14:43

Вкуснейшие блюда из кабачков в духовке и на сковороде.

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Малосольные кабачки рецепт / goodfon.ru

Летом всегда хочется простых и вкусных закусок. Кабачки идеальный вариант легкого перекуса.

Блюда из кабачков можно приготовить в духовке, на сковороде, на гриле и даже сделать вкусные заготовки на зиму.

Сегодня расскажем вам 3 идеально простых рецепта кабачков, которые покорят всех.

Малосольные кабачки - простой и быстрый рецепт

Вам понадобится:

  • Кабачки - 4 штуки
  • Укроп
  • Петрушка
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Сахар
  • Соль
  • Лимон

Кабачки хорошо помыть и порезать кружочками.

Переложить все кабачки в прочный пакет.

Помыть зелень и почистить чеснок, измельчить все в блендере.

Разрезать лимон, выдавить половинку сока и добавить к зелени и чесноку.

Все переложить в пакет к кабачкам и хорошо потрусите.

Переложить в тарелку и отправите в холодильник на 5 часов.

Вкусное блюдо из кабачков к вечеру будет готово.

Котлеты из кабачков - идеальный рецепт

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Блюда из кабачков на сковороде / goodfon.ru

Вам понадобится:

  • Кабачки - 2 шт
  • Фарш "ассорти" - 300 гр
  • Яйца - 1 шт
  • Лук - 1 шт
  • Зелень
  • Соль
  • Перец
  • Мука

Кабачки помыть, почистить и порезать небольшими кубиками.

Почистить репчатый лук, порезать и добавить к кабачку.

Переложить кабачки и лук в блендер и сделать пюре.

Фарш на котлеты из кабачков посолить, поперчить и добавить 1 яйцо.

Далее добавить кабачковое пюре и замесить тесто на котлеты.

Разогреть сковороду с оливковым маслом и обжаривать котлеты, предварительно обваляв в муке.

Чтобы котлетки не прилипали к рукам, обязательно смочите их водой.

Жарить кабачковые котлеты с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.

Запеканка из кабачков на скорую руку - рецепт

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Котлеты из кабачков с фаршем рецепт / pixabay

Вам понадобится:

  • Кабачки - 2 шт
  • Помидор - 1 шт
  • Сливки 15%
  • Лук
  • Сыр
  • Мука - 2 ложки
  • Соль, перец, пряности - по вкусу

Кабачки помыть и порезать тонкими кружками.

Лук порезать для обжарки.

На оливковом масле обжарить кабачки и лук 5 минут.

Влить сливки и дать загустеть пару минут.

Пряности, соль, перец и зелень добавляем к кабачкам в сковороде и хорошо перемешиваем.

В это время натереть сыр на мелкой терке.

Разогреть духовку до 170 градусов. Смазать небольшую форму для запекания сливочным маслом, переложить кабачки, добавить мелко порезанный помидор, посыпать все сыром и готовить кабачковую запеканку 12 минут.

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рецепт кабачки
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