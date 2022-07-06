Самые вкусные и восхитительно нежные блюда из кабачков: 3 самых простых рецепта

Вкуснейшие блюда из кабачков в духовке и на сковороде.
Летом всегда хочется простых и вкусных закусок. Кабачки идеальный вариант легкого перекуса.
Блюда из кабачков можно приготовить в духовке, на сковороде, на гриле и даже сделать вкусные заготовки на зиму.
Сегодня расскажем вам 3 идеально простых рецепта кабачков, которые покорят всех.
Малосольные кабачки - простой и быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Кабачки - 4 штуки
- Укроп
- Петрушка
- Чеснок - 1 зубчик
- Сахар
- Соль
- Лимон
Кабачки хорошо помыть и порезать кружочками.
Переложить все кабачки в прочный пакет.
Помыть зелень и почистить чеснок, измельчить все в блендере.
Разрезать лимон, выдавить половинку сока и добавить к зелени и чесноку.
Все переложить в пакет к кабачкам и хорошо потрусите.
Переложить в тарелку и отправите в холодильник на 5 часов.
Вкусное блюдо из кабачков к вечеру будет готово.
Котлеты из кабачков - идеальный рецепт
Вам понадобится:
- Кабачки - 2 шт
- Фарш "ассорти" - 300 гр
- Яйца - 1 шт
- Лук - 1 шт
- Зелень
- Соль
- Перец
- Мука
Кабачки помыть, почистить и порезать небольшими кубиками.
Почистить репчатый лук, порезать и добавить к кабачку.
Переложить кабачки и лук в блендер и сделать пюре.
Фарш на котлеты из кабачков посолить, поперчить и добавить 1 яйцо.
Далее добавить кабачковое пюре и замесить тесто на котлеты.
Разогреть сковороду с оливковым маслом и обжаривать котлеты, предварительно обваляв в муке.
Чтобы котлетки не прилипали к рукам, обязательно смочите их водой.
Жарить кабачковые котлеты с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.
Запеканка из кабачков на скорую руку - рецепт
Вам понадобится:
- Кабачки - 2 шт
- Помидор - 1 шт
- Сливки 15%
- Лук
- Сыр
- Мука - 2 ложки
- Соль, перец, пряности - по вкусу
Кабачки помыть и порезать тонкими кружками.
Лук порезать для обжарки.
На оливковом масле обжарить кабачки и лук 5 минут.
Влить сливки и дать загустеть пару минут.
Пряности, соль, перец и зелень добавляем к кабачкам в сковороде и хорошо перемешиваем.
В это время натереть сыр на мелкой терке.
Разогреть духовку до 170 градусов. Смазать небольшую форму для запекания сливочным маслом, переложить кабачки, добавить мелко порезанный помидор, посыпать все сыром и готовить кабачковую запеканку 12 минут.
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