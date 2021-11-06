Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минут

Вкусные пирожки из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Приготовить из лаваша можно что угодно. Вкусные рулетики, завтрак из лаваша и даже пирожки. Такие пирожки быстро разлетаются с тарелок, а ваши родные будут просить приготовить еще.

По вкусу пирожки из лаваша с сыром и зеленью получаются как хачапури. И главное, что такой рецепт у вас много времени не займет.

Пирожки из лаваша с сыром - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 пачка (4 листа)

Твердый сыр - 20 грамм

Сыр сулугуни - 100 грамм

Яйцо - 2 штуки

Соль по вкусу

Зелень - укроп, кинза, базилик.

Сыр натираем сразу. На мелкой терке сулугуни, на крупной твердый голландский сыр.

Зелень хорошо измельчаем, можно даже в блендере.

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Смешиваем сыры и зелень. Надо хорошо перемешать, чтобы зелень полностью соединилась с сыром.

Лаваш разрезаем на полоски. Размер должен быть у всех пирожков одинаковый, примерной 9 на 28 сантиметров.

Как только разрезали лаваш на пирожки. Берем столовую ложку и распределяем нашу начинку по лавашу.

Скручиваем лаваш треугольником, примерно получается 4 заворота. У вас должен получится полностью закрытый пирожок.

Взбиваем яйца венчиком и добавляем по вкусу соль. Каждый пирожок с сыром из лаваша обмакиваем в яйце.

Разогреваем сковороду и обжариваем с двух сторон, можно под крышкой. Пирожки из лаваша должны получить румяный цвет.

Уже готовые треугольнички выкладываем на салфетку, чтобы впитали лишнее масло и подаем к столу теплыми.

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