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Самый вкусный холодец: готовить очень быстро

4 ноября 2021, 14:08

Готовим вкусный и необычный холодец на праздничный стол.

Кухня Кухня Европейская
холодец
Как приготовить холодец / ua.depositphotos.com

Совсем скоро наступит время долгожданных новогодних праздников. Хозяйки всегда стараются удивить своих близких вкусными блюдами. Мы расскажем вам удивительный рецепт холодца от шеф-повара Эктора Хименес-Браво.

Этот рецепт не классический, но готовить его очень просто. Уверенны, что ваши гости будут приятно удивлены и точно попросят рецепт.

Холодец - простой и быстрый рецепт

Вам понадобится:

  • Ветчина - 500 грамм
  • Курица - 500 грамм
  • Куриный бульон - 1 литр
  • Лук - 1 штука
  • Масло сливочное - 30 грамм
  • Орехи (миндаль, кешью) - 200 грамм
  • Желатин - 1 столовая ложка
  • Укроп, петрушка - по вкусу
  • Клюква - по вкусу

Курицу хорошо моем. Можно брать бедра или ножки. Лук чистим и на сковороде со сливочным масло обжариваем до золотистого цвета, примерно 4-5 минут.

В блендере измельчаем третью часть курицы, ветчины и добавить немного соли.

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Смешиваем мясо и лук. Добавляем орешки, соль, перец, клюкву по желанию и зелень.

Оставшиеся бедрышки выкладываем на пленку и закрываем еще одной пленкой. Раскатываем скалкой, чтобы один кусочек мяса получился примерно 3 см толщиной. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Далее возьмите воды - 200 миллилитров и муку 400 грамм, свиного жира 170 грамм. Вскипятить воду и добавить осторожно свиной жир, все хорошо перемешать.

Возьмите форму для запекания и выложите туда пергаментную бумагу. Полученное тесто разделите на 3 части. Положите часть теста на дно формы, далее слой ветчины, заранее порезанной на кусочки.

На ветчину выкладываем курицу, далее можем посолить или добавить специи. По вкусу слой клюквы, далее орешки.

Завершаем оформлять холодей слоем ветчины и курицы. Закройте второй частью теста. Края смазываем яйцом, и отправляем в духовку на 60 минут.

Как только такой пирог готов, даем ему остыть и отправляем в холодильник на часа 3.

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В это время надо приготовить смесь из желатина и бульона. Растворите желатин в небольшом количестве холодного куриного бульона.

Далее добавляем 1/3 куриного бульона нагреваем на паровой бане, пока желатин полностью не растворится, обязательно помешивая.

Достаем пирог из холодильника, делаем отверстие и добавляем туда теплое масло, чтобы желатин не убежал.

Далее в отверстие отправляем желатин с бульоном, добавляем до тех пор, пока вся форма не наполнится желатином.

Отправляем еще на 2 часа, пока желатин полностью не застынет.

Холодец получаеться на тоненьком шаре вкусного теста очень вкусным и сытным.

Смотрите также невероятный рецепт на праздничный стол:

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