Самая вкусная закуска в мире: невероятный фаршированный перец с сыром

Закуска фаршированный перец с сыром / fermilon.ru

Гости на пороге, а ваш стол еще не накрыт? Мы предлагаем вам узнать рецепт вкуснейшей закуски из перца.

Такая закуска называется - фаршированный перчик с сыром. Для его приготовления вам нужно будет всего 15 минут вашего времени и немного фантазии.

Если вы найдете маленький сладкий перчик для фаршировки будет замечательно, если такого не смогли найти, тогда предлагаем вам сладкий перчик стручковый взять, либо купить болгарский перец разных цветов.

Закуска фаршированный перчик - рецепт

Вам понадобиться:

Болгарский перец - 6 шт.

Плавленый сыр - 2 штуки.

Фета - 120 грамм.

Зелень - укроп, петрушка.

Майонез - 3 столовые ложки.

Специи - по вкусу.

Моем наш перец на закуску и очищаем его от семян и плодоножки. В это время натираем на мелкой терке плавленный сырок, добавляем туда майонез, желательно домашний, либо сметану.

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Нарезаем мелко укроп, петрушку и разного цвета болгарский перец. Далее добавляем 120 грамм феты и по вкусу специи.

Все хорошо перемешиваем, и желательно взбить сырную массу блендером.

Наполняем наш перчик сырной массой и отправляем в холодильник минимум на 20 минут. При подаче оформляем фаршированный перец с сыром зеленью.

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