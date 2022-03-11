Самые вкусные пышные сырники с секретным ингредиентом, которые не разваливаются: рецепты за 10 минут

Вкуснее сырников вы еще никогда не готовили.
Каждая хозяйка готовила хоть раз в жизни сырники. Вкусные и полезные сырники готовить очень просто.
Традиционный рецепт пышных творожных сырников знают многие, но всего один ингредиент сделает их невероятно воздушными.
Творог для сырников не рекомендуем брать влажный и зернистый. Он должен быть чуть суховат.
Сырники - рецепт классический
Вам понадобится:
- Творог - 200 грамм
- Яйцо - 1 штука
- Сахар - 2-3 столовые ложки
- Мука
Перетереть творог через сито, или блендером.
Добавить муку, яйцо и сахар.
Перемешать творог и сделать небольшую колбаску.
Порезать сырники толщиной до 2 см, придать круглую форму и обвалять в муке.
Обжарить сырники с каждой стороны по 2-3 минуты под крышкой, или потушить в духовке.
А вот и секретный ингредиент для сырников. Чтобы они не прилипали и не разваливались, нужно добавить 1 чайную ложку крахмала в творог.
Чтобы сырники стали воздушными, стоит потушить в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.
Сырники в духовке с яблоками или бананами - рецепт
Вам понадобится:
- Творог - 400 грамм
- Сахар - 2-3 столовые ложки
- Яблоки - 2 штуки
- Мука
- Ванилин или ванильный сахар - по вкусу
- Белки - 2 штуки
Предварительно разогреть духовку до 180 градусов.
Творог перетереть в большую миску, добавить ванильный сахар, ванилин, сахар, муку, белки.
Яблоки помыть, очистить и порезать или натереть на крупной терке.
Добавить яблоки к творогу.
Посуду для выпекания застелить пергаментной бумагой и выложить сырники столовой ложкой.
Можно залить все сметаной и выпекать 18 минут, позже перевернуть и оставить в духовке еще на 4-5 минут до золотистой корочки.
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