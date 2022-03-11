Самые вкусные пышные сырники с секретным ингредиентом, которые не разваливаются: рецепты за 10 минут

Пышные сырники рецепт / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка готовила хоть раз в жизни сырники. Вкусные и полезные сырники готовить очень просто.

Традиционный рецепт пышных творожных сырников знают многие, но всего один ингредиент сделает их невероятно воздушными.

Творог для сырников не рекомендуем брать влажный и зернистый. Он должен быть чуть суховат.

Сырники - рецепт классический

Вам понадобится:

Творог - 200 грамм

Яйцо - 1 штука

Сахар - 2-3 столовые ложки

Мука

Перетереть творог через сито, или блендером.

Добавить муку, яйцо и сахар.

Перемешать творог и сделать небольшую колбаску.

Порезать сырники толщиной до 2 см, придать круглую форму и обвалять в муке.

Обжарить сырники с каждой стороны по 2-3 минуты под крышкой, или потушить в духовке.

А вот и секретный ингредиент для сырников. Чтобы они не прилипали и не разваливались, нужно добавить 1 чайную ложку крахмала в творог.

Чтобы сырники стали воздушными, стоит потушить в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

Сырники в духовке с яблоками или бананами - рецепт

Вам понадобится:

Творог - 400 грамм

Сахар - 2-3 столовые ложки

Яблоки - 2 штуки

Мука

Ванилин или ванильный сахар - по вкусу

Белки - 2 штуки

Предварительно разогреть духовку до 180 градусов.

Творог перетереть в большую миску, добавить ванильный сахар, ванилин, сахар, муку, белки.

Яблоки помыть, очистить и порезать или натереть на крупной терке.

Добавить яблоки к творогу.

Посуду для выпекания застелить пергаментной бумагой и выложить сырники столовой ложкой.

Можно залить все сметаной и выпекать 18 минут, позже перевернуть и оставить в духовке еще на 4-5 минут до золотистой корочки.

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