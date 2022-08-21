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Самые вкусные сосиски, от которых невозможно отказаться: простой рецепт

21 августа 2022, 15:10

Уникальный рецепт сосисок, которые готовить очень просто.

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Рецепт домашних сосисок / ua.depositphotos.com

А вы знали, что сосиски могут быть полезными и очень вкусными? И вовсе не обязательно покупать их в магазине. Идеальные сосиски можно приготовить дома.

Удивительный рецепт домашних сосисок, которые станут превосходным дополнением к гарниру. Уверенны, такие сосиски будут просить ваши детки готовить всегда.

Натуральнее продукта вы точно не найдете.

Домашние сосиски - простой рецепт

Вам понадобится:

  • Свинина - 1 кг
  • Соль
  • Перец
  • Чеснок - по вкусу

Мясо хорошо помыть обсушить и провести через мясорубку.

Чтобы сосиски получились идеальными, советуем фарш дважды прокрутить в мясорубке.

Сформировать из фарша небольшой шарик и отбить руками пару раз.

Тогда фарш обретет нужную консистенцию для сосисок.

Добавляем соль, перец и чеснок по вкусу.

Отправить фарш на сосиски в холодильник на 30 минут.

Далее формируем из охлажденного фарша сосиски и каждую заворачиваем в пищевую пленку.

Отправить все сосиски в морозилку на 20 минут.

Домашние сосиски можно обжарить, отварить или приготовить на гриле.

Как понять что сосиски качественные

Сосиски всегда должны иметь свежий вид. Если разрезать сардельку или сосиску, то она должна быть более розового цвета. Нельзя допустить к приему сосиски серого или коричневого цвета.

Что должно быть в составе сосисок

Сосиски должны быть изготовлены только из мяса и натуральных ингредиентов. Нельзя допустить в составе сосисок или сарделек соевый белок или крахмал. Такие сосиски пользы не принесут и быстро портятся.

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