Самый вкусный джем из малины на скорую руку: простой рецепт за 20 минут

Малиновое варенье рецепт / pixabay

Лето - время полезных овощей, ягод и фруктов. Наши бабушки всегда старались приготовить полезные заготовки и консервацию на зиму, чтобы сохранить здоровье и вкус лета.

Рецептов варенья из малины очень много. Мы предлагаем узнать невероятно вкусный и очень достойный рецепт джема из малины, который готовили наши бабушки.

Такой рецепт еще можно назвать густое варенье из малины.

Варенье из малины - рецепт

Вам понадобится:

Малина - 1,5 кг

Сахар - 2 кг

Из такого количества малины получается 5-6 банок малинового варенья.

Малину помыть и почистить от листиков и грязи.

Высыпать всю малину в кастрюлю и засыпать ягоды сахаром.

Кастрюлю с малиной поставить в холодильник на ночь.

Утром достаем малину, ставим на маленький огонь и даем прокипеть 20 минут.

Добавить половинку чайной ложки лимонного сока, перемешать и снять пену.

В чистые банки переложить готовое варенье из малины и закатать.

Отправить все в прохладное место.

Если не хотите ждать сутки, когда малина пустит весь сок, можно засыпать ее сахаром и сразу поставить на плиту. Тогда получиться не густое варенье, а настоящий малиновый джем.

Джем из малины и крыжовника - рецепт с видео

Читайте также: