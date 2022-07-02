УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Самый вкусный джем из малины на скорую руку: простой рецепт за 20 минут

2 июля 2022, 20:43

Малиновое варенье поможет вернуть здоровье и иммунитет в знойную зиму.

малина, варенье из малины, малиновое варенье,
Малиновое варенье рецепт / pixabay

Лето - время полезных овощей, ягод и фруктов. Наши бабушки всегда старались приготовить полезные заготовки и консервацию на зиму, чтобы сохранить здоровье и вкус лета.

Рецептов варенья из малины очень много. Мы предлагаем узнать невероятно вкусный и очень достойный рецепт джема из малины, который готовили наши бабушки.

Такой рецепт еще можно назвать густое варенье из малины.

Варенье из малины - рецепт

Вам понадобится:

  • Малина - 1,5 кг
  • Сахар - 2 кг

Из такого количества малины получается 5-6 банок малинового варенья.

Малину помыть и почистить от листиков и грязи.

Высыпать всю малину в кастрюлю и засыпать ягоды сахаром.

Кастрюлю с малиной поставить в холодильник на ночь.

Утром достаем малину, ставим на маленький огонь и даем прокипеть 20 минут.

Добавить половинку чайной ложки лимонного сока, перемешать и снять пену.

В чистые банки переложить готовое варенье из малины и закатать.

Отправить все в прохладное место.

Если не хотите ждать сутки, когда малина пустит весь сок, можно засыпать ее сахаром и сразу поставить на плиту. Тогда получиться не густое варенье, а настоящий малиновый джем.

Джем из малины и крыжовника - рецепт с видео

Читайте также:

рецепт варенье малина
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:43

Самый вкусный джем из малины на скорую руку: простой рецепт за 20 минут

20:33

Гороскоп на завтра 3 июля 2022: Тельцам – важная информация, Ракам – неприятный разговор, Стрельцам – деньгиВидео

20:28

"Перехватили все ракеты": Лукашенко обвинил Украину в попытке удара по БеларусиВидео

20:10

Приметы на 4 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

"Смотрели, как на воинов": освобожденный из плена пограничник рассказал об отношении оккупантовВидео

Реклама
19:51

"Вставляют палки в колеса": военный рассказал о первых результатах применения HIMARSВидео

19:38

ВСУ выбили оккупантов из Ивановки и отбили штурм возле трех сел – ГенштабВидео

19:19

"Растят монстра в Украине". Лукашенко разразился обвинениями в адрес ЗападаВидео

19:17

Запад прошляпил Путина, или Как заставить россиян взять на себя вину за войну в Украинемнение

19:10

Враг может пойти в наступление на Киев: есть только два условия - МВДВидео

18:45

"Земля и руины": астролог назвала город, который ждет настоящий "ад" и участь МариуполяВидео

18:43

Есть ли угроза окружения Лисичанска: ответ МВДВидео

18:22

ВСУ мощно ударили по оккупантам из САУ Panzerhaubitze 2000 и показали "горячие кадры"Видео

17:56

"Вынужден бродить по всем": Подоляк высмеял Путина за просьбы помочь в войнеВидео

17:53

Самые вкусные и хрустящие маринованные огурцы на зиму: невероятно простой рецептВидео

17:32

"Я знала, где Ева спит, и видела, куда прилетело": ракета убила 8-летнюю девочку в ОчаковеВидео

17:06

"Дети притворились мертвыми": в Минобороны РФ рассказали бредни о ракетном ударе по ОдесчинеВидео

16:54

"Русским духом больше не пахнет": ВСУ сожгли остатки гарнизона РФ на ЗмеиномВидео

16:43

"Повсюду было месиво": очевидец рассказала детали ракетного удара по многоэтажке в СергеевкеФотоВидео

16:31

Вторжение Беларуси: военный эксперт рассказал, почему Лукашенко не отдает приказ

Реклама
16:30

Штаб РФ взлетел на воздух вместе с десятком оккупантов: в ВСУ показали огненные кадрыВидео

16:07

Самое полезное и уникальное варенье из мяты на зиму из 3 ингредиентов: простой рецептВидео

15:54

В Кременчуге возросло число жертв ракетного удара по ТЦ АмсторФотоВидео

15:54

"Ждем ответочку": морпехи ВСУ уничтожили Стугной танк РФВидео

15:37

"Лукашенко держат за горло": Климкин объяснил, что сделает Запад в случае нападения РБ на УкраинуВидео

15:29

Появилось письмо спецназовцев РБ Лукашенко о войне с Украиной: в Сети указали на фейкВидео

15:29

"Начинай какую-нибудь перестрелку": Путин может натравить Лукашенко на Литву или Польшу – КлимкинВидео

15:28

Приметы на 3 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:06

"Медведь, собака и три блохи": почему Украине надо отвоевать оккупированные территории до конца годамнение

14:59

"Царит дух Змеебаевки": ВСУ проводят "зачистку" Змеиного от вражеской техники - БратчукВидео

14:48

"Мы готовы к войне с РБ": в ОП заявили, что "вбросы" о наступлении из Беларуси – это спекуляции РФВидео

14:45

Укрпочта ввела новые тарифы: главные изменения в условиях доставкиВидео

14:17

Вернулся домой в гробу: ВСУ уничтожили старшего прапорщика оккупантов из Бурятии

14:13

Армия Украины ударила по войскам РФ на юге: разбили три склада боеприпасов и ЗРК ТорВидео

14:00

Ядерные боеголовки для Беларуси от Путина: Жданов объяснил, почему глава Кремля к этому не готов

13:59

Враг штурмует Лисичанск и пытается взять город в кольцо: в НГУ рассказали о жестоких бояхВидео

13:42

Россияне хвастаются, как добивают раненых украинцев: жесткий перехват от СБУВидео

13:38

Груз 200 для Подмосковья: ВСУ ликвидировали майора ВДВ армии РФ

13:21

Хакеры из РФ дерзко угрожали Литовской железной дороге: их отправили вслед за русским кораблемВидео

13:03

У Огневич появился новый преследователь: пришел к ней домой

Реклама
12:56

"Терпи, моя красавица": глава МИД Латвии потроллил Захарову из-за украинского борщаВидео

12:28

Украинцам грозит новый дефицит топлива на АЗС: названа причина и срокиВидео

12:27

Грандиозный взрыв: ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский склад боеприпасовВидео

12:26

Путин будет давить на Лукашенко и ОДКБ, он потребует войска или технику для захвата Украины – ЖдановВидео

12:09

Пять вещей, которые должен знать каждый Телец перед тем, как декорировать свой дом

12:02

Гороскоп на сегодня 2 июля 2022: Стрельцам – обман, Козерогам – неприятности, Рыбам – хорошие новости

11:59

"Личные комплексы Путина": у Зеленского ответили на шантаж и террор РФ

11:52

"Осколок попал в живот": оккупанты убили 17-летнюю бандуристкуВидео

11:46

Угроза атаки из Беларуси: в МВД предупредили о рисках заброса ДРГВидео

11:33

План Путина – затянуть бои на востоке Украины, он опасается сближения Киева с ЕС и НАТО – РасмуссенВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять