Самый вкусный джем из малины на скорую руку: простой рецепт за 20 минут

Малиновое варенье поможет вернуть здоровье и иммунитет в знойную зиму.
Лето - время полезных овощей, ягод и фруктов. Наши бабушки всегда старались приготовить полезные заготовки и консервацию на зиму, чтобы сохранить здоровье и вкус лета.
Рецептов варенья из малины очень много. Мы предлагаем узнать невероятно вкусный и очень достойный рецепт джема из малины, который готовили наши бабушки.
Такой рецепт еще можно назвать густое варенье из малины.
Варенье из малины - рецепт
Вам понадобится:
- Малина - 1,5 кг
- Сахар - 2 кг
Из такого количества малины получается 5-6 банок малинового варенья.
Малину помыть и почистить от листиков и грязи.
Высыпать всю малину в кастрюлю и засыпать ягоды сахаром.
Кастрюлю с малиной поставить в холодильник на ночь.
Утром достаем малину, ставим на маленький огонь и даем прокипеть 20 минут.
Добавить половинку чайной ложки лимонного сока, перемешать и снять пену.
В чистые банки переложить готовое варенье из малины и закатать.
Отправить все в прохладное место.
Если не хотите ждать сутки, когда малина пустит весь сок, можно засыпать ее сахаром и сразу поставить на плиту. Тогда получиться не густое варенье, а настоящий малиновый джем.
Джем из малины и крыжовника - рецепт с видео
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