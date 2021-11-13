Самый вкусный и полезный омлет на завтрак: готовить всего 7 минут

Рецепт омлета / pixabay

Утром всегда мало времени на приготовления завтрака. Мы расскажем вкусный рецепт пышного омлета, который станет удивительным для вас.

Готовить по такому рецепту омлет на завтрак всего пару минут, а полезнее он станет, если вы добавите туда шпинат.

Такой омлет точно будет по душе и взрослым, и детям.

Омлет со шпинатом - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 4 штуки

Шпинат - 100 грамм

Молоко

Оливковое масло

Сыр Фета или Пармезан

Помидоры чери

Соль, перец - по вкусу

Натираем на мелкой терке пармезан, яйца смешиваем с молоком и хорошо взбиваем венчиком.

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Шпинат моем и мелко нарезаем. Можно обжарить на оливковом масле лук и добавляем туда шпинат, все хорошо перемешиваем пару минут.

Разогреваем предварительно духовку до 200 градусов. В круглую форму выливаем смесь из яиц и молока, добавляем шпинат посыпаем сыром фета и пармезаном. Нарезаем помидорки чери и выкладываем сверху.

Отправляем в духовку и ждем, пока омлет станет немного золотистого цвета. Достаем омлет и даем немного остыть.

По желанию можно посыпать еще зеленью.

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