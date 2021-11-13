Самый вкусный и полезный омлет на завтрак: готовить всего 7 минут

Такой рецепт омлета станет одним из самых любимых.
Утром всегда мало времени на приготовления завтрака. Мы расскажем вкусный рецепт пышного омлета, который станет удивительным для вас.
Готовить по такому рецепту омлет на завтрак всего пару минут, а полезнее он станет, если вы добавите туда шпинат.
Такой омлет точно будет по душе и взрослым, и детям.
Омлет со шпинатом - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 4 штуки
- Шпинат - 100 грамм
- Молоко
- Оливковое масло
- Сыр Фета или Пармезан
- Помидоры чери
- Соль, перец - по вкусу
Натираем на мелкой терке пармезан, яйца смешиваем с молоком и хорошо взбиваем венчиком.
Шпинат моем и мелко нарезаем. Можно обжарить на оливковом масле лук и добавляем туда шпинат, все хорошо перемешиваем пару минут.
Разогреваем предварительно духовку до 200 градусов. В круглую форму выливаем смесь из яиц и молока, добавляем шпинат посыпаем сыром фета и пармезаном. Нарезаем помидорки чери и выкладываем сверху.
Отправляем в духовку и ждем, пока омлет станет немного золотистого цвета. Достаем омлет и даем немного остыть.
По желанию можно посыпать еще зеленью.
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