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Самый вкусный и полезный омлет на завтрак: готовить всего 7 минут

13 ноября 2021, 23:03

Такой рецепт омлета станет одним из самых любимых.

омлет
Рецепт омлета / pixabay

Утром всегда мало времени на приготовления завтрака. Мы расскажем вкусный рецепт пышного омлета, который станет удивительным для вас.

Готовить по такому рецепту омлет на завтрак всего пару минут, а полезнее он станет, если вы добавите туда шпинат.

Такой омлет точно будет по душе и взрослым, и детям.

Омлет со шпинатом - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца - 4 штуки
  • Шпинат - 100 грамм
  • Молоко
  • Оливковое масло
  • Сыр Фета или Пармезан
  • Помидоры чери
  • Соль, перец - по вкусу

Натираем на мелкой терке пармезан, яйца смешиваем с молоком и хорошо взбиваем венчиком.

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Шпинат моем и мелко нарезаем. Можно обжарить на оливковом масле лук и добавляем туда шпинат, все хорошо перемешиваем пару минут.

Разогреваем предварительно духовку до 200 градусов. В круглую форму выливаем смесь из яиц и молока, добавляем шпинат посыпаем сыром фета и пармезаном. Нарезаем помидорки чери и выкладываем сверху.

Отправляем в духовку и ждем, пока омлет станет немного золотистого цвета. Достаем омлет и даем немного остыть.

По желанию можно посыпать еще зеленью.

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