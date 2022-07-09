Самый вкусный и простой пирог из слоеного теста на скорую руку: очень быстрый рецепт

Пирог из слоеного теста рецепт / goodfon.ru

Решили побаловать близких вкусной и очень сытной выпечкой, тогда расскажем вам невероятно простой рецепт пирога из слоеного теста.

Такой пирог можно готовить даже из магазинного слоеного теста, а превосходно сочная начинка заменит вам полноценный ужин.

Со слоеным тестом нужно работать очень аккуратно. Его не нужно специально посыпать мукой или раскатывать до тонкого слоя.

Завернуть пирог из слоеного теста очень просто. Тесто не рвется и держит форму пирога.

Пирог из слоеного теста с курицей и сыром - рецепт

Вам понадобится:

Тесто слоеное - 1 упаковка

Филе или бедра куриные - 2 шт

Зеленый лук

Картошка отварная - 2 шт

Яйца - 1 шт

Картошку предварительно отварить в мундире, почистить и порезать.

Куриное филе или бедра помыть, порезать меленькими кусочками.

Лук можно взять зеленый или репчатый, порезать и добавить к картошке.

Далее добавить в картошку мясо для слоеного пирога.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Смазать форму для пирога сливочным маслом.

Тесто предварительно разморозить, одну часть раскатать и застелить форму.

Выложить всю начинку равномерно и закрыть второй частью слоеного теста для пирога.

Взбить желток и смазать слоеный пирог.

Посыпать кунжутом и отправить в духовку.

Выпекать слоеный пирог 30 минут.

Слоеный пирог с крабовыми палочками - рецепт

Крабовый пирог рецепт / cookpad.com

Вам понадобится:

Слоеное тесто - 1 упаковка

Крабовые палочки - 10 шт

Рис отварной - 120 гр

Яйца отварные - 2 шт

Зелень

Рис для слоеного пирога хорошо промыть и отварить до полуготовности, слить воду.

Яйца отварить и порезать на мелкие кубики.

Крабовые палочки почистить, порезать кубиками или натереть на крупной терке.

Слоеное тесто раскатать, переложить в круглую форму и отрезать лишние бортики.

Первым слоем выкладываем рис, далее крабовые палочки, яйца.

Измельчить с солью в блендере зелень и посыпать слоеный пирог.

Из лишнего тесто, которое мы отрезали от бортиков сформировать красивые полоски и украсить слоеный пирог.

Смазать полоски яйцом и выпекать слоеный пирог с крабовыми палочками при 180 градусах 20 минут.

Крабовый пирог можно украсить икрой или красной рыбой.

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