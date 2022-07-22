Самый вкусный королевский джем из слив на зиму: простой рецепт удивительного десерта

Сливы в меду рецепт / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка хочет порадовать близких вкусными угощениями. Чтобы в вашем доме чувствовался настоящий аромат слив, предлагаем вам приготовить изумительный рецепт десерта на зиму.

Идеальные сливы с корицей и медом превосходно будут сочетаться с пирогами, чаем и в качестве закуски.

Также можно приготовить сливы в меду, который превосходно подойдет в холодную зиму.

Сливы в меду - рецепт десерта

Вам понадобится:

Сладкие сливы - 1,5 кг

Мед - 700 гр

Корица - 1 упаковка

Сливы покупаем сладкие и не сильно мягкие.

Разделить на половинки и удалить косточки.

Подготовить заранее чистые банки. Выкладываем сливы слоями, пересыпая корицей и добавляем гвоздику.

В банки разливаем мед, закрыть плотно банку и потрусить.

Мед должен полностью покрыть все сливы.

Банки со сливами ставим в темное место и зимой наслаждаемся десертом из слив.

Джем из слив и абрикос

Варенье из абрикос и слив / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Сливы - 800 гр

Абрикосы - 400 гр

Вода - 500 мл

Сахар - 1,2 кг

Сливы хорошо помыть, облить кипятком и убрать шкурку.

Из абрикос и слив удаляем косточки.

Воду наливаем в кастрюлю, добавляем сахар и делаем сироп.

В глубокой миске складываем все абрикосы и сливы, заливаем сиропом и оставляем на 2 часа.

Переложить сливово-абрикосовое варенье в кастрюлю и проварить.

Джем из абрикос и слив разложить по банкам и закрыть.

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