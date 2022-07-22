Самый вкусный королевский джем из слив на зиму: простой рецепт удивительного десерта

Готовим идеальный десерт из слив и меда на зиму.
Каждая хозяйка хочет порадовать близких вкусными угощениями. Чтобы в вашем доме чувствовался настоящий аромат слив, предлагаем вам приготовить изумительный рецепт десерта на зиму.
Идеальные сливы с корицей и медом превосходно будут сочетаться с пирогами, чаем и в качестве закуски.
Также можно приготовить сливы в меду, который превосходно подойдет в холодную зиму.
Сливы в меду - рецепт десерта
Вам понадобится:
- Сладкие сливы - 1,5 кг
- Мед - 700 гр
- Корица - 1 упаковка
Сливы покупаем сладкие и не сильно мягкие.
Разделить на половинки и удалить косточки.
Подготовить заранее чистые банки. Выкладываем сливы слоями, пересыпая корицей и добавляем гвоздику.
В банки разливаем мед, закрыть плотно банку и потрусить.
Мед должен полностью покрыть все сливы.
Банки со сливами ставим в темное место и зимой наслаждаемся десертом из слив.
Джем из слив и абрикос
Вам понадобится:
- Сливы - 800 гр
- Абрикосы - 400 гр
- Вода - 500 мл
- Сахар - 1,2 кг
Сливы хорошо помыть, облить кипятком и убрать шкурку.
Из абрикос и слив удаляем косточки.
Воду наливаем в кастрюлю, добавляем сахар и делаем сироп.
В глубокой миске складываем все абрикосы и сливы, заливаем сиропом и оставляем на 2 часа.
Переложить сливово-абрикосовое варенье в кастрюлю и проварить.
Джем из абрикос и слив разложить по банкам и закрыть.
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