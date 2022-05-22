Самый вкусный мясной рулет с сыром из лаваша: невероятно простой рецепт

Рецепт мясной рулет из лаваша / ua.depositphotos.com

Хотите порадовать своих близких вкусной закуской, тогда этот рецепт точно для вас. Невероятно вкусный и очень сочный пирог из лаваша с мясом, который восхитит любого.

Советуем выбирать лаваш не сильно тонкий, чтобы в процессе приготовления он не разорвался.

Идеальный мясной пирог на вашем столе будет готов за 30 минут.

Пирог из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Сыр твердый - 250 гр

Фарш ассорти - 400 гр

Яйца 2 штуки

Соль, перец - по вкусу

Кунжут, лен - по желанию

В фарш добавить соль, перец, специи и 1 яйцо. Все хорошо перемешать.

Сыр натереть на крупной терке.

На противень выложить 1 лист лаваша и обильно посыпать его сыром.

Наверх второй слой лаваша и выкладываем начинку из фарша.

Аккуратно сворачиваем бухлаваш или пирог из лаваша в рулет.

Взбить яйцо и обильно смазать лаваш.

Немного посыпать еще сыром или Пармезаном, а также кунжутом.

Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать мясной рулет из лаваша 25 минут.

Читайте также: