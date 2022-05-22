Самый вкусный мясной рулет с сыром из лаваша: невероятно простой рецепт

Невероятно вкусный и сочный мясной рулет из лаваша.
Хотите порадовать своих близких вкусной закуской, тогда этот рецепт точно для вас. Невероятно вкусный и очень сочный пирог из лаваша с мясом, который восхитит любого.
Советуем выбирать лаваш не сильно тонкий, чтобы в процессе приготовления он не разорвался.
Идеальный мясной пирог на вашем столе будет готов за 30 минут.
Пирог из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Сыр твердый - 250 гр
- Фарш ассорти - 400 гр
- Яйца 2 штуки
- Соль, перец - по вкусу
- Кунжут, лен - по желанию
В фарш добавить соль, перец, специи и 1 яйцо. Все хорошо перемешать.
Сыр натереть на крупной терке.
На противень выложить 1 лист лаваша и обильно посыпать его сыром.
Наверх второй слой лаваша и выкладываем начинку из фарша.
Аккуратно сворачиваем бухлаваш или пирог из лаваша в рулет.
Взбить яйцо и обильно смазать лаваш.
Немного посыпать еще сыром или Пармезаном, а также кунжутом.
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать мясной рулет из лаваша 25 минут.
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