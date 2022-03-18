Самый вкусный рецепт дерунов: всего один секретный ингредиент сделает блюдо невероятно хрустящими

Идеальные драники с грибами готовить очень просто.
Из-за вторжения российских оккупантов в Украину многие хозяйки стараются приготовить быстрые и вкусные блюда, чтобы вся семья была сыта.
Картошка есть в каждом доме, и деруны являются универсальным блюдом.
Классический рецепт дерунов очень прост - это картошка, лук, мука и яйцо.
Чтобы деруны стали немного хрустящими, предлагаем добавить немного панировочных сухарей.
Кроме того, деруны можно приготовить с грибами, мясом и салом.
Как готовить деруны с грибами - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 600-800 грамм
- Грибы - 300 грамм
- Сметана или греческий йогурт - 2 столовые ложки
- Лук - 2 штуки
- Яйца - 1 штука
- Мука
- Панировочные сухари
- Соль
Лук мелко порезать или натереть на терке.
Картошку почистить и натереть на мелко терке, добавить лук и панировочные сухари.
Грибы почистить и мелко порезать, обжарить 10 минут.
Натертую картошку на деруны стоит отжать сразу.
Грибы добавляем к картошке и луку, далее сметану и солим по вкусу.
Столовой ложкой выкладываем деруны и обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны.
Читайте также:
- Невероятно вкусные и нежные котлеты из рыбной консервы: готовить 10 минут
- Дешево и очень вкусно: невероятно сочные котлеты без мяса с рисом и овощами за 10 минут
- Быстрые рецепты в мультиварке: 5 невероятно вкусных блюд за 20 минут