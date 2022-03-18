Самый вкусный рецепт дерунов: всего один секретный ингредиент сделает блюдо невероятно хрустящими

Из-за вторжения российских оккупантов в Украину многие хозяйки стараются приготовить быстрые и вкусные блюда, чтобы вся семья была сыта.

Картошка есть в каждом доме, и деруны являются универсальным блюдом.

Классический рецепт дерунов очень прост - это картошка, лук, мука и яйцо.

Чтобы деруны стали немного хрустящими, предлагаем добавить немного панировочных сухарей.

Кроме того, деруны можно приготовить с грибами, мясом и салом.

Как готовить деруны с грибами - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 600-800 грамм

Грибы - 300 грамм

Сметана или греческий йогурт - 2 столовые ложки

Лук - 2 штуки

Яйца - 1 штука

Мука

Панировочные сухари

Соль

Лук мелко порезать или натереть на терке.

Картошку почистить и натереть на мелко терке, добавить лук и панировочные сухари.

Грибы почистить и мелко порезать, обжарить 10 минут.

Натертую картошку на деруны стоит отжать сразу.

Грибы добавляем к картошке и луку, далее сметану и солим по вкусу.

Столовой ложкой выкладываем деруны и обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны.

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