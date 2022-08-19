Самый вкусный салат на зиму: чумовая закуска и простой рецепт

Готовим вкуснейший салат из огурцов с куркумой на зиму.
Что может быть вкуснее превосходных хрустящих огурчиков зимой. Рецептов приготовления зимних закруток очень много.
Сегодня вам расскажем совершенно новый и уникальный рецепт огуречного салата с куркумой на зиму.
Уверенны, вы не оставите равнодушным никого. Простой и очень вкусный салатик разлетится очень быстро.
Главный секрет приготовления огурцов с куркумой - лед. Его нужно заготовить много, чтобы огурчики были превосходными.
Салат на зиму - рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы - 2,5 кг
- Лук - 2 шт
- Чеснок
- Соль - 4 столовые ложки
- Горчица - 1 столовая ложка
- Сахар - 300 гр
- Сельдерей, петрушка или кинза
- Куркума - 1 чайная ложка
Огурцы хорошо помыть, отрезать попки и порезать кольцами.
Лук и чеснок почистить. Нарезать тонкими пластинами чеснок, лук можно кольцами.
Желательно чтобы вы заранее приготовить лед. Тогда огурцы будут хрустящими и свежими.
Лед высыпать в большую миску, добавить огурцы, соль, лук.
Накрыть крышкой и оставить на 1,5-2 часа.
Весь сок от огурцов и воду слить.
В кастрюлю добавить сахар, куркуму, 1 столовую ложку уксуса, чеснок, и семена кинзы или укропа.
Далее засыпаем огурцы и доводим все до кипения. Варить категорически нельзя. Огурцы на зиму дадут сок, с которым мы будем закрывать наш салат.
В готовые банки разложить салат на зиму и закатать.
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