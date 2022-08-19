Самый вкусный салат на зиму: чумовая закуска и простой рецепт

Самый вкусный салат из огурцов на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Что может быть вкуснее превосходных хрустящих огурчиков зимой. Рецептов приготовления зимних закруток очень много.

Сегодня вам расскажем совершенно новый и уникальный рецепт огуречного салата с куркумой на зиму.

Уверенны, вы не оставите равнодушным никого. Простой и очень вкусный салатик разлетится очень быстро.

Главный секрет приготовления огурцов с куркумой - лед. Его нужно заготовить много, чтобы огурчики были превосходными.

Салат на зиму - рецепт

Вам понадобится:

Огурцы - 2,5 кг

Лук - 2 шт

Чеснок

Соль - 4 столовые ложки

Горчица - 1 столовая ложка

Сахар - 300 гр

Сельдерей, петрушка или кинза

Куркума - 1 чайная ложка

Огурцы хорошо помыть, отрезать попки и порезать кольцами.

Лук и чеснок почистить. Нарезать тонкими пластинами чеснок, лук можно кольцами.

Желательно чтобы вы заранее приготовить лед. Тогда огурцы будут хрустящими и свежими.

Лед высыпать в большую миску, добавить огурцы, соль, лук.

Накрыть крышкой и оставить на 1,5-2 часа.

Весь сок от огурцов и воду слить.

В кастрюлю добавить сахар, куркуму, 1 столовую ложку уксуса, чеснок, и семена кинзы или укропа.

Далее засыпаем огурцы и доводим все до кипения. Варить категорически нельзя. Огурцы на зиму дадут сок, с которым мы будем закрывать наш салат.

В готовые банки разложить салат на зиму и закатать.

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