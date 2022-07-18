Самый вкусный торт Наполеон за 30 минут: восхитительно простой рецепт

Быстрый торт Наполеон, который восхитит каждого.
Летом всегда хочется чего-то вкусного и в меру сладкого. Если у вас гости на пороге, а к чаю ничего в доме нет, предлагаем узнать восхитительно вкусный рецепт Наполеона.
Нежный и воздушный крем, хрустящие коржи и превосходный вкус оценят все ваши близкие.
Торт Наполеон готовить всего 30 минут, а удовольствия получите в разы больше.
Торт Наполеон - рецепт
Вам понадобится:
- Слоеное бездрожжевое тесто - 1 упаковка
- Сгущенное молоко - 500 мл
- Маскарпоне или Кремчиз - 350 гр
Тесто размораживать необязательно. Достаточно достать из упаковки и разрезать на 6 квадратов.
Разогреть духовку до 200-220 градусов и выпекать коржи для Наполеона 17 минут.
Достаем из духовки коржи, даем остыть и делим на две части каждый корж.
В процессе разделения коржей у вас будет достаточно много стружки, ее выбрасывать нельзя, а используем на присыпку Наполеона.
Маскарпоне соединить со сгущенкой и взбить в комбайне или миксером 5 минут.
Подложку для Наполеона немного смазать кремом, чтобы нижний корж тоже пропитался с двух сторон.
Собираем торт Наполеон при этом смазывая каждый корж кремом.
Верх посыпаем стружкой и отправляем в холодильник.
Быстрый Наполеон можно кушать уже через 15 минут.
Смотрите видеорецепт Наполеона с ягодами
Читайте также:
- Самый вкусный и очень быстрый завтрак из 3 ингредиентов с лавашом: рецепт
- Самое лучшее варенье из абрикос на зиму: уникальный рецепт
- Самая вкусная и невероятно хрустящая квашеная капуста: простой рецепт