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Самый вкусный торт Наполеон за 30 минут: восхитительно простой рецепт

18 июля 2022, 15:00

Быстрый торт Наполеон, который восхитит каждого.

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Торт Наполеон рецепт / goodfon.ru

Летом всегда хочется чего-то вкусного и в меру сладкого. Если у вас гости на пороге, а к чаю ничего в доме нет, предлагаем узнать восхитительно вкусный рецепт Наполеона.

Нежный и воздушный крем, хрустящие коржи и превосходный вкус оценят все ваши близкие.

Торт Наполеон готовить всего 30 минут, а удовольствия получите в разы больше.

Торт Наполеон - рецепт

Вам понадобится:

  • Слоеное бездрожжевое тесто - 1 упаковка
  • Сгущенное молоко - 500 мл
  • Маскарпоне или Кремчиз - 350 гр

Тесто размораживать необязательно. Достаточно достать из упаковки и разрезать на 6 квадратов.

Разогреть духовку до 200-220 градусов и выпекать коржи для Наполеона 17 минут.

Достаем из духовки коржи, даем остыть и делим на две части каждый корж.

В процессе разделения коржей у вас будет достаточно много стружки, ее выбрасывать нельзя, а используем на присыпку Наполеона.

Маскарпоне соединить со сгущенкой и взбить в комбайне или миксером 5 минут.

Подложку для Наполеона немного смазать кремом, чтобы нижний корж тоже пропитался с двух сторон.

Собираем торт Наполеон при этом смазывая каждый корж кремом.

Верх посыпаем стружкой и отправляем в холодильник.

Быстрый Наполеон можно кушать уже через 15 минут.

Смотрите видеорецепт Наполеона с ягодами

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