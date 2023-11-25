Даже свекровь попросит дать этот рецепт картофельной запеканки с курицей за час

"Конек" этой запеканки с курицей и грибами - сливочный соус.

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Картофельная запеканка с курицей и грибами / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( Любовь Сазонова), TikTok (makaronka_a)

Приготовление картофельной запеканки с курицей и грибами - это блюдо, сочетающее в себе нежность картофеля, сочность курицы и аромат грибов, обязательно станет любимым в вашем кулинарном репертуаре. Каждый слой запеканки пропитан сливочно-грибным соусом, придавая ей неповторимый вкус и аромат. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают эту запеканку идеальным выбором для любого случая.

Картофельная запеканка с куриной грудкой и грибами - рецепт

Ингредиенты:

картофель - 500 г

майонез - 100 г (по желанию)

тертый сыр - 200 г

грибы (нарезанные слайсами) - 300 г

куриное филе (нарезанное на слайсы) - 400 г

творожный сыр или сметана для смазывания

яйца - 2 шт.

молоко - 100 мл

чеснок - 2 зубчика

соль и специи - по вкусу

Приготовление: Начните с нарезки картофеля слайсами и выложите его первым слоем в форму. При желании каждый слой картофеля можно смазать майонезом. Затем посыпьте немного сыром и выложите нарезанные слайсами грибы, сверху снова добавьте сыр. После грибов идет еще один слой картофеля, а затем нарезанная на слайсы курица. Курицу можно смазать творожным сыром или сметаной, если хотите. Завершите слоями картофеля и сыра.

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Для заливки взбейте яйца с молоком, добавьте измельченный чеснок, соль и специи. Есть альтернативный вариант заливки: взбитые яйца смешать со сметаной, молоком и специями. Аккуратно залейте подготовленную смесь по всей поверхности блюда и посыпьте сыром. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку. Запекайте при 180 градусах в течение одного часа.

Смотрите, как приготовить запеканку с курицей, грибами картошкой и сыром:

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