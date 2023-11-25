Даже свекровь попросит дать этот рецепт картофельной запеканки с курицей за час

Приготовление картофельной запеканки с курицей и грибами - это блюдо, сочетающее в себе нежность картофеля, сочность курицы и аромат грибов, обязательно станет любимым в вашем кулинарном репертуаре. Каждый слой запеканки пропитан сливочно-грибным соусом, придавая ей неповторимый вкус и аромат. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают эту запеканку идеальным выбором для любого случая.
Картофельная запеканка с куриной грудкой и грибами - рецепт
Ингредиенты:
- картофель - 500 г
- майонез - 100 г (по желанию)
- тертый сыр - 200 г
- грибы (нарезанные слайсами) - 300 г
- куриное филе (нарезанное на слайсы) - 400 г
- творожный сыр или сметана для смазывания
- яйца - 2 шт.
- молоко - 100 мл
- чеснок - 2 зубчика
- соль и специи - по вкусу
Приготовление: Начните с нарезки картофеля слайсами и выложите его первым слоем в форму. При желании каждый слой картофеля можно смазать майонезом. Затем посыпьте немного сыром и выложите нарезанные слайсами грибы, сверху снова добавьте сыр. После грибов идет еще один слой картофеля, а затем нарезанная на слайсы курица. Курицу можно смазать творожным сыром или сметаной, если хотите. Завершите слоями картофеля и сыра.
Для заливки взбейте яйца с молоком, добавьте измельченный чеснок, соль и специи. Есть альтернативный вариант заливки: взбитые яйца смешать со сметаной, молоком и специями. Аккуратно залейте подготовленную смесь по всей поверхности блюда и посыпьте сыром. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку. Запекайте при 180 градусах в течение одного часа.
Смотрите, как приготовить запеканку с курицей, грибами картошкой и сыром:
@makaronka_a Картофельная запеканка с курицей и грибами ? готовим?) 1. Нарезаем слайсами картофель и выкладываем первым слоем в форму, смазываем каждый наш слой майонезом ( по желанию). 2. Посыпаем немного сыром, далее слайсами нарезаем грибы , выкладываем в форму, далее сыр. 3. На грибы выкладывем картофель, далее нарезаем курицу на слайсы , выкладываем. 4. Можно смазать курицу творожным сыром или сметаной. 5. Далее слой картошки и сыра. 6. Делаем заливку: 2 яйца , 100 мл молока , пару зубчиков чеснока, соль и специи. ( можно сделать иначе: 2 яйца, 2-3 ст. л. сметаны и 50 мл молокаи специи). 7. Заливаем заливкой, посыпаем сыром. 8. Накрываем фольгой и ставим в духовку на 180 градусов на 1 час. Готово! Приятного аппетита ? #картофельнаязапеканка#гратен#картофельныйгратен#запеканканаужин#рецепткартофельнойзапеканки#простойужин#запеканкаскурицей#пирог#рецептпп#ппрецепты#рецептнакаждыйдень#запеканкарецепт#простойужин#простойобед#рецептужина#рецептизкартофеля♬ оригинальный звук - RMG Studio
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