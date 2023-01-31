Почему в омлет нельзя добавлять молоко: рецепт незабываемого завтрака, который готовим неправильно

Вкусный и быстрый завтрак можно приготовить за несколько минут. Идеальный блюдом для завтрака всегда считали омлет. Готовить такое блюдо очень просто, а главное быстро.
Настоящий омлет готовят без молока, воды, сливок и сметаны. Все эти ингредиенты портят вкус омлета. Кроме того, жарить омлет нужно правильно.
Выбирайте сковороду не больше 20 см. Чтобы омлет равномерно прожарился и получилась красивая корочка, сковороду нужно хорошо разогреть, и только потом налить масло.
Вкусным получаеться омлет на сливочном или оливковом масле.
Вкуснейший омлет на завтрак с грибами - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 4 шт
- Грибы сушеные или шампиньоны
- Лук
- Зелень
- Помидоры - 3 шт черри
Если у вас сушеные грибы, их предварительно нужно помыть и замочить в воде.
Лук порезать кольцами. Зелень сразу измельчить.
Яйца разбить в тарелку и хорошо взбить с солью.
Сковороду разогреть, добавить пару капель оливкового масла и вылить яичную смесь.
Добавить лук и грибы, накрыть сковороду крышкой и готовить омлет 2 минуты.
В это время помыть помидоры, разрезать на две части и добавить к омлету.
Добавить помидоры и зелень. Еще прожарить омлет 3 минуты и подавать к столу.
К такому омлету прекрасно подойдет рис или кус-кус. Также можно добавить куриное мясо.
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