Почему в омлет нельзя добавлять молоко: рецепт незабываемого завтрака, который готовим неправильно

Как приготовить незабываемо вкусный омлет. Рецепт идеального и самого вкусного завтрака.

Время приготовления: Время приготовления: 12 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут

Омлет на завтрак вкуснейший рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусный и быстрый завтрак можно приготовить за несколько минут. Идеальный блюдом для завтрака всегда считали омлет. Готовить такое блюдо очень просто, а главное быстро.

Настоящий омлет готовят без молока, воды, сливок и сметаны. Все эти ингредиенты портят вкус омлета. Кроме того, жарить омлет нужно правильно.

Выбирайте сковороду не больше 20 см. Чтобы омлет равномерно прожарился и получилась красивая корочка, сковороду нужно хорошо разогреть, и только потом налить масло.

Вкусным получаеться омлет на сливочном или оливковом масле.

Вкуснейший омлет на завтрак с грибами - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 4 шт

Грибы сушеные или шампиньоны

Лук

Зелень

Помидоры - 3 шт черри

Если у вас сушеные грибы, их предварительно нужно помыть и замочить в воде.

Лук порезать кольцами. Зелень сразу измельчить.

Яйца разбить в тарелку и хорошо взбить с солью.

Сковороду разогреть, добавить пару капель оливкового масла и вылить яичную смесь.

Добавить лук и грибы, накрыть сковороду крышкой и готовить омлет 2 минуты.

В это время помыть помидоры, разрезать на две части и добавить к омлету.

Добавить помидоры и зелень. Еще прожарить омлет 3 минуты и подавать к столу.

К такому омлету прекрасно подойдет рис или кус-кус. Также можно добавить куриное мясо.

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