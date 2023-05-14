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Разлетается горячей с тарелок: самая вкусная в мире картошка по-деревенски - быстрый рецепт

Мария Тупик
14 мая 2023, 11:50 обновлено 14 мая, 12:08
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Невероятно вкусный рецепт - картофель по-деревенски со специями и чесноком.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Украинская
Картошка по-селянски, картошка по-деревенски
Картошка по-селянски рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.ru

Готовим вкусную и быструю картошку по-деревенски в духовке. Изысканный рецепт картофеля готовится очень быстро.

Чтобы долго не возиться на кухне, хозяйки готовят картофель по-деревенски в духовке с корочкой.

Для рецепта понадобятся вкусные специи, обязательно сушеный чеснок и картошка, которая не разваривается.

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Картошка по-деревенски в духовке с чесноком - рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка - 500 гр
  • Соевый соус - 2 столовые ложки
  • Соль
  • Специи к картошке
  • Сухой чеснок
  • Укроп

Картошку хорошо помыть и порезать на дольки.

Смешать соль, специи к картошке и соевый соус в отдельной тарелке.

Картошку замариновать в специях с соевым соусом.

Руками хорошо перемешать.

Разогреть духовку до 200 градусов.

Деко для выпекания застелить пергаментной бумагой.

Переложить картошку по-селянски.

Можно посыпать картошку кунжутом, семенами льна.

Картофель по-деревенски с чесноком рецепт
Картофель по-деревенски с чесноком рецепт / instagram/recipe_concept

Немного посыпать картошку сушеным чесноком и зеленью.

Выпекать картофель по-деревенски в духовке не больше 30 минут до золотистой корочки.

картошка по-деревенски быстрый рецепт
Картошка по-деревенски быстрый рецепт / instagram/recipe_concept

Смотрите видео рецепт, как готовить молодую картошку:

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