Разлетается горячей с тарелок: самая вкусная в мире картошка по-деревенски - быстрый рецепт

Готовим вкусную и быструю картошку по-деревенски в духовке. Изысканный рецепт картофеля готовится очень быстро.
Чтобы долго не возиться на кухне, хозяйки готовят картофель по-деревенски в духовке с корочкой.
Для рецепта понадобятся вкусные специи, обязательно сушеный чеснок и картошка, которая не разваривается.
Картошка по-деревенски в духовке с чесноком - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 500 гр
- Соевый соус - 2 столовые ложки
- Соль
- Специи к картошке
- Сухой чеснок
- Укроп
Картошку хорошо помыть и порезать на дольки.
Смешать соль, специи к картошке и соевый соус в отдельной тарелке.
Картошку замариновать в специях с соевым соусом.
Руками хорошо перемешать.
Разогреть духовку до 200 градусов.
Деко для выпекания застелить пергаментной бумагой.
Переложить картошку по-селянски.
Можно посыпать картошку кунжутом, семенами льна.
Немного посыпать картошку сушеным чесноком и зеленью.
Выпекать картофель по-деревенски в духовке не больше 30 минут до золотистой корочки.
Смотрите видео рецепт, как готовить молодую картошку:
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