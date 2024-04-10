Шикарный салат на Пасху: рецепт просто пальчики оближешь

Самый вкусный и очень быстрый рецепт салата на Пасху 2024. Готовим меню на пасхальный стол с Главредом.

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Очень вкусный салат на Пасху рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.com

Готовимся к Пасхе 2024. Рецепт удивительно вкусного и простого салата, который украсит ваш праздничный стол.

Салат с крабовыми палочками и нежным вкусом точно припадет по душе вашим близким.

Простой салат на Пасху 2024 - рецепт

Вам понадобится:

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Крабовые палочки - 10 шт

Яйца - 2 шт

Сыр твердый - 120 гр

Чеснок - по вкусу

Майонез легкий

Яйца помыть, отварить до готовности 12 минут.

Остудить яйца, очистить и мелко порезать.

Крабовые палочки нарезаем небольшими кубиками. Можно использовать и крабовое мясо.

Сыр натереть на крупной терке. Желательно выбирать сыр для салата твердых сортов.

Чеснок добавляем по вкусу.

Посолить салат на Пасху, добавить легкий майонез или заправку к салату.

Следом всыпать в салат натертый сыр.

Перемешать вкусный салат с крабовыми палочками на Пасху и подавать к столу.

Украсить салат можно веточками укропа или зеленого лука.

Смотрите видео, как готовить салат на Пасху пошаговый рецепт:

Кто такая natashkin_blogg? natashkin_blogg - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога Наталья регулярно публикуют эксклюзивные рецепты изысканных блюд.

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