Шикарный салат на Пасху: рецепт просто пальчики оближешь

Готовимся к Пасхе 2024. Рецепт удивительно вкусного и простого салата, который украсит ваш праздничный стол.
Салат с крабовыми палочками и нежным вкусом точно припадет по душе вашим близким.
Простой салат на Пасху 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки - 10 шт
- Яйца - 2 шт
- Сыр твердый - 120 гр
- Чеснок - по вкусу
- Майонез легкий
Яйца помыть, отварить до готовности 12 минут.
Остудить яйца, очистить и мелко порезать.
Крабовые палочки нарезаем небольшими кубиками. Можно использовать и крабовое мясо.
Сыр натереть на крупной терке. Желательно выбирать сыр для салата твердых сортов.
Чеснок добавляем по вкусу.
Посолить салат на Пасху, добавить легкий майонез или заправку к салату.
Следом всыпать в салат натертый сыр.
Перемешать вкусный салат с крабовыми палочками на Пасху и подавать к столу.
Украсить салат можно веточками укропа или зеленого лука.
Смотрите видео, как готовить салат на Пасху пошаговый рецепт:
Кто такая natashkin_blogg?
natashkin_blogg - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога Наталья регулярно публикуют эксклюзивные рецепты изысканных блюд.
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