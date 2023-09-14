Такая закуска затмила все намазки из магазина: изумительно простейший рецепт

Изумительно простая и быстрая закуска на стол. Намазка из плавленого сыра рецепт.

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Быстрая закуска из плавленого сыра рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Вкусная намазка из плавленого сыра, которую уплетают все. Изумительная бюджетная закуска на все случаи жизни.

Готовим намазку из плавленого сыра с укропом и чесноком. Простая закуска удивит любого.

А еще, такая намазка получается в 10 раз вкуснее, чем многие магазинные изделия.

Самая быстрая намазка из плавленого сырка - рецепт

Вам понадобится:

Плавленый сыр - 2 шт

Сливочное масло - 50 гр

Майонез 2 столовых ложки

Чеснок - по вкусу (1 зубчик)

Яйца - 2 шт

Соль - по вкусу

Укроп

Багет

Яйца предварительно отварить 10 минут, остудить и почистить.

Можно измельчить вилкой или натереть на мелкой терке.

Сыр натереть на крупной терке. Желательно перед этим отправить плавленые сырки на 10 минут в морозилку.

1 зубчик чеснока почистить, выдавить через чесночницу или мелко порезать.

К сыру добавить яйцо, чеснок, соль. Хорошо перемешать.

Далее измельчить укроп, добавить к готовой намазке из плавленого сыра. Следом добавить майонез и вновь перемешать уже готовую намазку на гренки.

Отправить намазку в холодильник, пока готовим гренки.

На сковороде растопить кусочек сливочного масла, порезать багет и обжарить с двух сторон гренки.

Достаем охлажденную закуску из плавленого сыра, намазать на гренки и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить намазку из плавленого сыра за 5 минут:

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