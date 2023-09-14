Такая закуска затмила все намазки из магазина: изумительно простейший рецепт

Вкусная намазка из плавленого сыра, которую уплетают все. Изумительная бюджетная закуска на все случаи жизни.
Готовим намазку из плавленого сыра с укропом и чесноком. Простая закуска удивит любого.
А еще, такая намазка получается в 10 раз вкуснее, чем многие магазинные изделия.
Самая быстрая намазка из плавленого сырка - рецепт
Вам понадобится:
- Плавленый сыр - 2 шт
- Сливочное масло - 50 гр
- Майонез 2 столовых ложки
- Чеснок - по вкусу (1 зубчик)
- Яйца - 2 шт
- Соль - по вкусу
- Укроп
- Багет
Яйца предварительно отварить 10 минут, остудить и почистить.
Можно измельчить вилкой или натереть на мелкой терке.
Сыр натереть на крупной терке. Желательно перед этим отправить плавленые сырки на 10 минут в морозилку.
1 зубчик чеснока почистить, выдавить через чесночницу или мелко порезать.
К сыру добавить яйцо, чеснок, соль. Хорошо перемешать.
Далее измельчить укроп, добавить к готовой намазке из плавленого сыра. Следом добавить майонез и вновь перемешать уже готовую намазку на гренки.
Отправить намазку в холодильник, пока готовим гренки.
На сковороде растопить кусочек сливочного масла, порезать багет и обжарить с двух сторон гренки.
Достаем охлажденную закуску из плавленого сыра, намазать на гренки и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить намазку из плавленого сыра за 5 минут:
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