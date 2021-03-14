Великий пост 2021: меню и рецепты на первую неделю

Как приготовить постные ши на Великий пост / goodfon.ru

Великий пост в 2021 году начнется уже завтра, 15 марта, и продлится вплоть до 1 мая.

Великий пост состоит из двух частей: первые 6 недель - Святая Четыредесятницы и последние 6 недель - Страстная Седмица.

Первая неделя Великого поста (Чистый понедельник) самая строгая. В первую неделю Великого поста принято питаться бобовыми, фруктами и овощами.

В основном солениями, вареньем, сухофруктами, орехами, луком, морковью, капустой. А в понедельник, 15 марта, лучше воздержаться от пищи.

Со вторника по пятницу разрешено есть хлеб, фрукты, овощи, соль, мед. В выходные - горячую пищу на масле.

Главред составил меню и рецепты на первую неделю Великого поста.

Постные щи с грибами

Ингредиенты:

600 г квашеной капусты,

6 сухих белых грибов,

1 ст.л гречневой крупы,

2 луковицы,

1 картофелина,

1 морковь,

4 зубчика чеснока,

2 ст.л. растительного масла,

лавровый лист,

черный перец горошком,

зелень,

соль – по вкусу.

Положите квашеную капусту в глиняный горшок, или кастрюлю и залейте 500 мл кипятка и поставьте в горячую духовку на 30 минут.

Затем отвар слейте в отдельную посуду, а капусту посолите, добавьте мелко нарезанный лук и добавьте растительное масло.

Перемешивайте до тех пор, пока масло не впитается в капусту. Затем переложите капусту в отвар и поставьте кастрюлю на огонь.

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Отварите предварительно замоченные грибы в 1 л воды, соедините грибной бульон с капустой, добавьте гречневую крупу и варите постные щи на медленном огне до готовности капусты.

Котлеты из бобовых

Ингредиенты:

500 г любых бобовых (горох, нут, фасоль, маш или их смесь),

1 ч.л. приправы по вкусу,

растительное масло,

соль – по вкусу,

панировочные сухари для жарки.

Замочите промытые бобовые на ночь в чистой воде. Поставьте варить на сильном огне, дождитесь закипания и уменьшите огонь до минимума. Разварите бобовые до мягкости. Слейте воду, если она осталась, и измельчите блендером всю массу до однородности.

Посолите, добавьте приправы и перец по вкусу. Из полученной массы слепите небольшие котлетки, обваляйте их в сухарях и обжарьте на раскаленном растительном масле до румяной корочки.

Рецепт вкусной картошки на Великий пост

Меню на Великий пост 2021 / goodfon.ru

Ингредиенты:

1,5 кг картофеля,

5 ст.л. растительного масла,

2 ст.л. муки,

соль – по вкусу.

Очищенный картофель отварите, остудите и нарежьте крупными ломтиками. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем ломтики картофеля, в конце обжаривания всыпьте муку, быстро и тщательно перемешайте и прожарьте до румяной корочки. Подавайте с салатом из капусты, или свежими овощами.

Рулет из капусты с грибами

Ингредиенты:

1 небольшой кочан капусты,

50 г сухих грибов (или 200 г свежих),

1 стак. гречневой крупы,

2 луковицы,

2 ст.л. растительного масла,

соль,

перец,

зелень – по вкусу.

В большой кастрюле вскипятите воду. Опускайте в кипяток кочан капусты, снимая размягченные листья. Разберите таким образом весь кочан.

Срежьте или отбейте утолщенные прожилки и уложите листья на полотенце в виде дорожки так, чтобы каждый лист покрывал часть соседнего листа. Уложите начинку, сверните рулетом, уложите на противень, смазанный маслом, и запеките в духовке до золотистой корочки.

Для начинки сварите вязкую гречневую кашу, добавьте обжаренные с луком грибы, соль, перец, перемешайте. При подаче посыпьте зеленью.