Великий пост 2021: меню и рецепты на первую неделю

Первая неделя Великого поста самая строгая, и меню на неделю подобрать очень трудно.
Великий пост в 2021 году начнется уже завтра, 15 марта, и продлится вплоть до 1 мая.
Великий пост состоит из двух частей: первые 6 недель - Святая Четыредесятницы и последние 6 недель - Страстная Седмица.
Первая неделя Великого поста (Чистый понедельник) самая строгая. В первую неделю Великого поста принято питаться бобовыми, фруктами и овощами.
В основном солениями, вареньем, сухофруктами, орехами, луком, морковью, капустой. А в понедельник, 15 марта, лучше воздержаться от пищи.
Со вторника по пятницу разрешено есть хлеб, фрукты, овощи, соль, мед. В выходные - горячую пищу на масле.
Главред составил меню и рецепты на первую неделю Великого поста.
Постные щи с грибами
Ингредиенты:
- 600 г квашеной капусты,
- 6 сухих белых грибов,
- 1 ст.л гречневой крупы,
- 2 луковицы,
- 1 картофелина,
- 1 морковь,
- 4 зубчика чеснока,
- 2 ст.л. растительного масла,
- лавровый лист,
- черный перец горошком,
- зелень,
- соль – по вкусу.
Положите квашеную капусту в глиняный горшок, или кастрюлю и залейте 500 мл кипятка и поставьте в горячую духовку на 30 минут.
Затем отвар слейте в отдельную посуду, а капусту посолите, добавьте мелко нарезанный лук и добавьте растительное масло.
Перемешивайте до тех пор, пока масло не впитается в капусту. Затем переложите капусту в отвар и поставьте кастрюлю на огонь.
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Отварите предварительно замоченные грибы в 1 л воды, соедините грибной бульон с капустой, добавьте гречневую крупу и варите постные щи на медленном огне до готовности капусты.
Котлеты из бобовых
Ингредиенты:
- 500 г любых бобовых (горох, нут, фасоль, маш или их смесь),
- 1 ч.л. приправы по вкусу,
- растительное масло,
- соль – по вкусу,
- панировочные сухари для жарки.
Замочите промытые бобовые на ночь в чистой воде. Поставьте варить на сильном огне, дождитесь закипания и уменьшите огонь до минимума. Разварите бобовые до мягкости. Слейте воду, если она осталась, и измельчите блендером всю массу до однородности.
Посолите, добавьте приправы и перец по вкусу. Из полученной массы слепите небольшие котлетки, обваляйте их в сухарях и обжарьте на раскаленном растительном масле до румяной корочки.
Рецепт вкусной картошки на Великий пост
Ингредиенты:
- 1,5 кг картофеля,
- 5 ст.л. растительного масла,
- 2 ст.л. муки,
- соль – по вкусу.
Очищенный картофель отварите, остудите и нарежьте крупными ломтиками. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем ломтики картофеля, в конце обжаривания всыпьте муку, быстро и тщательно перемешайте и прожарьте до румяной корочки. Подавайте с салатом из капусты, или свежими овощами.
Рулет из капусты с грибами
Ингредиенты:
- 1 небольшой кочан капусты,
- 50 г сухих грибов (или 200 г свежих),
- 1 стак. гречневой крупы,
- 2 луковицы,
- 2 ст.л. растительного масла,
- соль,
- перец,
- зелень – по вкусу.
В большой кастрюле вскипятите воду. Опускайте в кипяток кочан капусты, снимая размягченные листья. Разберите таким образом весь кочан.
Срежьте или отбейте утолщенные прожилки и уложите листья на полотенце в виде дорожки так, чтобы каждый лист покрывал часть соседнего листа. Уложите начинку, сверните рулетом, уложите на противень, смазанный маслом, и запеките в духовке до золотистой корочки.
Для начинки сварите вязкую гречневую кашу, добавьте обжаренные с луком грибы, соль, перец, перемешайте. При подаче посыпьте зеленью.