Самые опасные болезни огурцов: копеечное средство спасет весь урожай

Огурец среди культур занимает одно из ведущих мест, как по площадям выращивания, так и потреблению. Вместе с тем не стоит забывать, что нарушение технологии выращивания огурцов может привести к массовому распространению, развитию и накоплению возбудителей болезней.
При этом потери урожая от микозов (грибковых заболеваний) ежегодно составляют до 23-38%, а при эпифитотиях до 50% и более. Об этом идет речь в научных материалах Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины.
- Что известно об Институте защиты растений
- Основные возбудители болезней огурцов
- Чем обработать огурцы
- Как правильно выращивать огурцы
- Что известно об Институте овощеводства и бахчеводства
- Защита и уход за огурцами
- Смотрите видео - в Черниговской области восстанавливают посевы сорта "Нежинский местный огурец":
- Как спасти огурцы от вредителей
Что известно об Институте защиты растений
ИЗР – одно из главных учреждений Национальной академии аграрных наук Украины. Институт осуществляет широкий спектр фундаментальных исследований проблемы защиты растений и координирует их проведение в Украине. ИЗР, среди прочего, занимается системами мониторинга и прогноза основных вредителей растений, а также системами защиты сельскохозяйственных культур, говорится на официальном сайте Института защиты растений.
Основные возбудители болезней огурцов
- корневые гнили;
- альтернариоз;
- кладоспориоз;
- аскохитоз;
- серая гниль;
- мучнистая роса;
- пероноспороз.
Чем обработать огурцы
Ученые отмечают, что при применении биологического препарата Триходермин в 1,5-3,2 раза увеличивается средняя численность микроорганизмов в почвосмесях. Также установлено, что оптимальное количество этого биологического агента остается на 7-14 день после внесения, а уже на 21 день численность гриба начинает снижаться в субстрате почвосмеси на 37,6%, а субстрате минер ваты на 48%.
Научно обосновано, что предпосевная обработка семян биологическим препаратом Триходермин обеспечивает 100% защиту от корневых гнили сеянцев.
Порядок обработки семян:
- Триходермином, раствор в пропорции 10 л/т;
- раствор Гаупсина в пропорции 4,0 л/т;
- раствор Фитоцида в пропорции 2, 5 л/т.
Капельное внесения в начале вегетации и опрыскивание растений:
- Триходермин – раствор в пропорции 5 л/га;
- Гаупсин – раствор в пропорции 4,0 л/га;
- Фитоцид – раствор в пропорции 2,5 л/га (на поздних фазах развития).
Как правильно выращивать огурцы
В свою очередь Национальная академия аграрных наук со ссылкой на доктора сельскохозяйственных наук, старшего научного сотрудника, ученого секретаря Института овощеводства и бахчеводства НААН Оксану Сергиенко уточняет, что для лучшего урожая на земле под посадку огурцов в предыдущий год росли бобовые, люцерна, лук репчатый, картофель, томат, однолетние травы, допустимые – морковь и столовая свекла.
По ее рекомендации, посевы огурца на одном и том же земельном участке нужно делать не раньше, чем 3-4 года. То есть чередовать севообороты с другими овощами. "Это делается для того, чтобы предотвратить распространение вредителей, болезней, присущих этой культуре", – объясняет ученая.
Что известно об Институте овощеводства и бахчеводства
Это главное научное учреждение, основанное в 1947 году, возглавляющее и координирующее научно-исследовательские работы по вопросам овощеводства и бахчеводства. Основные направления работы сосредоточены на решении приоритетных фундаментальных и прикладных задач по разработке генетических, биотехнологических и физиолого-биохимических методов создания высокоадаптированных исходных материалов для селекции овощных и бахчевых растений. Также специалисты института занимаются созданием конкурентоспособных, устойчивых к комплексу биотических и абиотических факторов гибридов и сортов овощных и бахчевых растений, пригодных для современных технологий производства. Институт также научно обеспечивает внедрение инновационных разработок в агропромышленном производстве, говорится в материалах ИОБ.
Защита и уход за огурцами
Доктор сельскохозяйственных наук уточняет, что уход за огурцами предусматривает прополку, прореживание, разрыхление почвы граблями или легкой бороной. При гнездном способе высадки оставляют 2-3 растения, если ленточный способ, то растения оставляют на расстоянии 10-12 см друг от друга.
Смотрите видео - в Черниговской области восстанавливают посевы сорта "Нежинский местный огурец":
Как спасти огурцы от вредителей
Сергиенко добавляет, что огурец - растение многосборное и когда поступает сбор продукции, то огурцы лучше ничем не возделывать. В крайнем случае, можно использовать биологические препараты.
Она рекомендует использовать препарат от тли – "Актофит". В целом, перечень разрешенных пестицидов и агрохимикатов в Украине можно найти в интернете, резюмировала она.
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