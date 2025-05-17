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Будет расти как на дрожжах: чем подкормить виноград в мае для богатого урожая

Анна Ярославская
17 мая 2025, 10:44
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Первый полив и первая подкормка винограда весной очень важны.
Виноград
Садовод рассказал, как ухаживать за виноградом в мае / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Чем подкормить виноград в мае и почему удобрение важно вносить до начала цветения
  • Как правильно приготовить и использовать коровяк при первом поливе
  • Какие альтернативы коровяку можно использовать для подкормки винограда

Уход за виноградом весной очень важен, если вы хотите получить богатый урожай. Май - самое лучшее время для того, чтобы подкормить виноград. Процедуру необходимо провести до начала цветения. Это очень важно для стартового питания побегов. Кроме того, подкормка способствует активному росту растений, особенно в условиях холодной весны, когда побеги могут отставать в развитии.

К слову, весенняя обрезка – залог здорового и плодоносящего виноградника. Если вам интересны детали, читайте материал: Когда и как правильно обрезать виноград весной: все тонкости процесса.

Что нужно делать с виноградной лозой весной

Как рассказал на своем Youtube-канале виноградарь-любитель Владимир Шпак, весной под виноградную лозу нужно внести удобрение. Основная цель первой весенней подкормки винограда — улучшить питание растений, что, в свою очередь, ускоряет наращивание зеленой массы и способствует развитию бутонов.

Владимир советует подкормить виноград в мае свежим коровяком. Оптимально смешивать 1-2 части коровяка с водой до получения густой сметанообразной массы. Смесь должна постоять 15-20 минут, чтобы она хорошо растворилась.

Перед внесением коровяка необходимо хорошо полить виноградные кусты чистой водой. Это поможет избежать перегрева корней и улучшить усваиваемость удобрения.

Скриншот

Стандартная норма для взрослого куста винограда — около 100 грамм коровяка. Для молодых растений дозу нужно уменьшить в два раза. Для очень молодых кустов можно использовать 3-4 части от нормы.

Частота подкормки винограда коровяком обычно составляет 2-3 раза за сезон с интервалом 15-20 дней. Рекомендуется провести первую подкормку до начала цветения, а затем повторить её через 2–2,5 недели.

Скриншот

Владимир советует следить за состоянием почвы и поливать в зависимости от влажности, чтобы избежать чрезмерного роста побегов.

В целом, подкормка из коровяка помогает на разных этапах роста винограда и способствует укреплению растений и увеличению урожайности.

В качестве альтернативы коровяку для подкормки винограда можно использовать:

  • куриный помёт - его обязательно нужно сбраживать (соотношение 1:20) перед применением. Помёт нужно настаивать около недели;
  • бараний и козий навоз - также можно настоять 1-2 дня для размягчения, и затем использовать;
  • конский навоз - его можно использовать сразу, не сбраживая;
  • минеральные удобрения с высокой долей азота подходят для начальной стадии роста побегов.

Смотрите видео - Чем подкормить виноград в мае:

Ранее Главред писал, как укоренить черенок винограда в воде. Используя такой способ, уже примерно через три-четыре года можно будет получать с лозы щедрый урожай.

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Youtube-канал Владимира Шпака

Youtube-канал ведет Владимир Шпак из города Карловка Полтавской области Украины. На него подписаны 296 тысяч человек. Опубликовано более 500 видео.

Канал создан для виноградарей-любителей.

Основная цель - показать все стадии выращивания данной культуры, а именно - зимовку, подвязку, уход, обработку и т.д.

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