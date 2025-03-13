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Когда и как правильно обрезать виноград весной: все тонкости процесса

Сергей Кущ
13 марта 2025, 10:59
308
Весенняя обрезка – залог здорового и плодоносящего виноградника.
Как обрезать виноград весной
Как обрезать виноград весной / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как правильно обрезать виноград весной
  • Какие ветки обрезать у винограда

Весенняя обрезка винограда – важный этап ухода за лозой, который влияет на урожайность и здоровье куста. Многие начинающие виноградари задаются вопросами: когда и как правильно обрезать виноград весной, какие ветки удалять, сколько рукавов оставлять и какой длины должна быть лоза.

Когда и как правильно обрезать виноград весной?

Весенняя обрезка проводится, когда температура воздуха стабильно держится выше +5°C. Это важно, чтобы растение не пострадало от возвратных заморозков, пишут эксперты из Аптеки садівника. При обрезке следует делать надрез таким образом, чтобы сок стекал с противоположной стороны почки.

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Какие ветки обрезать у винограда?

Удаляют:

  • Жирующие (волчковые) побеги.
  • Поломанные, подмерзшие и сухие ветки.
  • Вертикальные прошлогодние побеги, если они загущают куст.
  • Побеги, которые плодоносили в прошлом сезоне, оставляя пни по 0,5 см.

Оставляют:

  • Самые жизнеспособные лозы толщиной 6-12 мм.
  • Если лоза тоньше 5 мм или грубее 12 мм – ее срезают.
  • Пасынки укорачивают, оставляя 1-2 листика у основания.

Какой длины оставлять лозу винограда?

Длина лозы не должна превышать 180 см. Количество оставленных почек зависит от толщины побега: если лоза 5 мм – оставляют 5 почек, если 12 мм – 12-13 почек.

Сколько рукавов оставлять на винограде?

При формировании куста важно учитывать сорт и климатические условия:

На бесштамбовых кустах, которые укрывают на зиму, обычно оставляют 2-4 рукава.

У штамбовых кустов, которые не требуют укрытия, формирование продолжается 5-6 лет, после чего оставляют 5-6 основных рукавов.

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