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Что посадить на месте кабачков: 6 лучших вариантов, которые дадут хороший урожай

Алёна Воронина
30 июля 2024, 20:51
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Для большого урожая важно соблюдать севооборот. Есть растения, которые нельзя сажать после кабачков, а есть такие, которые наоборот стоит сажать на это место.
Кабачок, Антонина Лесик
Что посадить на месте кабачков/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Если вы засадили грядки, но урожай в итоге вас не радует своим количеством, то стоит задуматься, соблюдаете ли вы правила севооборота. Севооборот - это такой агротехнический прием, когда мы меняем посадки тех или иных культур от сезона к сезону.

"Чтобы правильно чередовать растения на огороде и составить рациональную схему севооборота, необходимо знать, к какой группе относятся те или иные овощи. Например, к пасленовым относятся картофель, перец, баклажаны и томаты. А вот морковь, сельдерей, петрушка и кинза - это уже сельдерейные. Поэтому не стоит высаживать на одном месте растения одной группы", - рассказала эксперт по садоводству и блогер Антонина Лесик в "Сніданку з 1+1".

Она отметила, что потребность в микроэлементах у разных культур разная. Например, свекле и картофелю нужно больше фосфора и калия, а вот капусте и листовым салатам - больше азота. Поэтому они выбирают определенные микроэлементы, и если мы сажаем их на том же самом месте, то этих микроэлементов не хватает.

Корневая система у разных растений также отличается. Например, у шпината и петрушки она стержневая, а у огурцов - поверхностная. Так вот, во время роста они выбирают микроэлементы и питательные вещества только из одного слоя. Если на одном и том же месте ежегодно высаживать разные культуры, то почва будет оздоравливаться, а питательные вещества будут расходоваться более рационально.

"Обычно цикл севооборота длится 3-5 лет. Это означает, что на то же самое место мы возвращаем культуру одной группы примерно через этот срок", - отметила эксперт.

Также она отметила, что кроме севооборота также нужно учитывать соседство овощных культур. Иногда они хорошие соседи, а иногда - заклятые враги. Например, морковь и лук - прекрасный дуэт. Укроп полезен для томатов и огурцов - он отпугивает их вредителей. А вот томаты и огурцы между собой совсем не друзья, поэтому лучше посадить их в разных частях огорода.

Лучшими культурами для севооборота являются также сидераты. Они обогащают почву питательными веществами, улучшают ее структуру, а также борются со многими вредителями и болезнями. Их можно высаживать и во время севооборота, и между сезонами урожая. К сидератам относятся овес, фацелия, рапс, рожь, люпин и т.п.

"Сидераты мы можем высадить ранней весной до того, как мы будем засаживать наш огород. Они успеют вырасти и мы их скосим. Также мы можем это сделать после сбора урожая, или же под зиму", - рассказала эксперт.

Смотрите видео о том, что такое севооборот и как его делать:

Кто такая Антонина Лесик

Антонина Лесик - садовый блогер, флорист, телеведущая канала 1+1. Занимается профессионально садоводством и ландшафтным дизайном.

Что можно посадить на место, где росли кабачки

Как отмечается на сайте sad.net.ua, корни кабачка достигают средней глубины почвы, поэтому используют питательные вещества именно оттуда. Заболеваний у этого растения немного, поэтому оно практически не заражает почву, однако использует много питательных веществ. Поэтому после этой культуры на участке, где она росла, можно высаживать много других растений, но почву перед этим нужно будет хорошо удобрить.

Что лучше всего посадить после кабачков:

  • томаты,
  • лук,
  • чеснок,
  • бобовые культуры,
  • корнеплоды,
  • зонтичные культуры (петрушка, сельдерей и т.д.).

Также после кабачков можно посеять пряные травы и почти любые цветы.

Что не стоит сажать после кабачков:

  • огурцы,
  • тыквы,
  • патиссоны,
  • перец,
  • баклажаны,
  • капусту.

Первые три вида культур из списка (огурцы, тыквы и патиссоны) нельзя сажать после кабачков, потому что они родственные культуры и им необходимы такие же питательные вещества из почвы. Поэтому нужно подождать три года, прежде чем сажать такие культуры.

Перец, баклажаны и капусту не стоит сажать после кабачков на тот же самый участок потому, что они потребляют много питательных веществ. Разве что перед посадкой хорошо удобрить почву.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
Какие растения нельзя выращивать совместно/ Инфографика: Главред

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